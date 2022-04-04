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«العربية للطيران» ترعى الشارقة في «الأبطال»
«العربية للطيران» ترعى الشارقة في «الأبطال»
4 ابريل 2022 21:08

 
الشارقة (الاتحاد)


وقّعت شركة الشارقة للاستثمار والتطوير التجاري عقداً لرعاية الفريق الأول لكرة القدم مع شركة العربية للطيران، يكون بموجبه الراعي الرئيس والرسمي للفريق، في مشاركته ضمن دوري أبطال آسيا، والذي وصل «الملك» فيه إلى دور المجموعات، حيث يلعب في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه الهلال السعودي والريان القطري والاستقلال الطاجيكي، وتقام في العاصمة السعودية الرياض، من 8 إلى 27 من أبريل الجاري.
ومثل الشارقة في توقيع العقد إبراهيم الجروان رئيس شركة نادي الشارقة للاستثمار والتسويق التجاري، بينما مثل شرك العربية للطيران حسام ريدان مدير دائرة الاتصال المؤسسي وتجربة العملاء، ويقضى الاتفاق بين الطرفين على وضع شعار طيران العربية على قميص اللاعبين خلال مباريات البطولة، مع منح العربية للطيران حقوق تصوير واستخدام صور لاعبي الفريق، مع أطقم وطائرات الشركة، بجانب نشر فيديو ترويجي للشركة في منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي، للإعلان عن الشراكة، والعديد من الالتزامات المتبادلة بين الطرفين تنفذ تباعاً خلال مشاركة الشارقة في البطولة.
وثمّن إبراهيم الجروان الاتفاق، مشيراً إلى أن توقيع العقد مع «العربية للطيران» يأتي ضمن الجهود المستمرة لشركة الشارقة للاستثمار والتسويق التجاري، في توسيع قاعدة التمويل والدعم للنادي، عبر الشراكات مع كبرى الشركات في الإمارة والدولة، مشيداً بالتعاون الكبير الذي أبداه مسؤولو «العربية للطيران» أثناء التفاوض على بنود العقد، متمنياً أن يمتد التعاون بين المؤسستين إلى أكبر من هذا الاتفاق.
وأضاف: بهذا الاتفاق نخطو خطوة كبيرة نحو تفعيل الشراكات التسويقية والإعلانية، مع واحدة من أكبر الشركات في الشارقة، وتمتاز بامتدادات دولية كبيرة وانتشار في أغلب دول العالم، والتعاون يمثل نقلة كبرى في تعاملنا مع المؤسسات الراعية والمعلنة، ومن المتوقع أن يكون له الأثر الإيجابي في مستقبل تعاوننا مع الشركاء التجاريين والرعاة.

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