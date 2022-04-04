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الرياضي
الشحي يكرم فرق «البرية» المشاركة في بطولة محمد بن زايد للجو جيتسو
الشحي يكرم فرق «البرية» المشاركة في بطولة محمد بن زايد للجو جيتسو
4 ابريل 2022 20:31

 
أبوظبي (وام)


كرم اللواء الركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية فرق القوات البرية المشاركة في بطولة محمد بن زايد آل نهيان الخامسة للجو جيتسو التي أُقيمت في مركز التربية الرياضية العسكري وأسفرت عن تتويج قيادة القوات البرية بدرع التفوق ودرع التفوق العام للأنشطة الرياضية للعام التدريبي 2021، علاوة على تكريم الفريق الفائز بدرع تفوق اليوبيل الذهبي والفريق الفائز بدرع التفوق على مستوى القوات البرية. 

وأشاد قائد القوات البرية بالمستوى المتميز الذي حققته فرق القوات البرية والإنجاز الرياضي الرفيع الذي تحقق، مؤكداً دعم قيادة القوات البرية لجميع الأنشطة الرياضية المتنوعة التي ينظمها مركز التربية الرياضية العسكري، انطلاقاً من دورها في زيادة النشاط البدني، خاصة رياضة الجو جيتسو التي تحظى باهتمام القيادة الرشيدة، كونها تعزز بناء القدرات البدنية والنفسية والذهنية لممارسيها، وترتقي بالأخلاق والمنافسة الشريفة بين أبنائنا، ونوه بأن مثل هذه البطولات تسهم في تعميق الوعي بأهمية هذه الرياضة، وتساعد في نشرها على أكبر نطاق ممكن داخل الإمارات وخارجها.

الإمارات
أبوظبي
سعيد راشد الشحي
القوات البرية
الجو جيتسو
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