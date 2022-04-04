الذهب يلمع مرتين في مونديال المبارزة بدبي



علي معالي (دبي)



لم تصدق الأميركية ماجدة سكاربونكيويتش نفسها وهي تتوج بالميدالية الذهبية الثانية في بطولة العالم للمبارزة لسلاح السيف تحت 20 سنة، ضمن اليوم الثاني على التوالي للبطولة المقامة في مجمع حمدان الرياضي، بمشاركة 1660 لاعباً ولاعبة يمثلون 102 دولة.

ووصفت ماجدة ما حدث لها في اليوم الثاني بمشاركة 90 لاعبة بـ «الجنون»، قائلة بعد التفوق على زميلتها سيوبان سوليفان بنتيجة 15- 9: «بعد ميدالية اليوم الأول، كنت متعبة للغاية، ولم أنم على الإطلاق، لذلك كنت أحاول الاستيقاظ طوال منافسات اليوم الثاني، وكان لدي الكثير من الصعود والهبوط في المستوى، لكنني تمكنت من التغلب على ذلك، وتحقيق ميدالية يمكن وصفها بالجنون بالنسبة لي».

وفي منافسات الذكور التي شارك فيها 95 لاعباً لنفس نوع السلاح، فاز الأوزبكي زهير الدين قديروف على الألماني كولين هيتشكوك 15/10، ووصف قاديروف الفوز بالشعور الغريب للغاية، وقال:«كل مباراة خضتها في سبيل الوصول للنهائي كانت صعبة جداً، أريد أن أشكر أمي وأبي وأختي وأخي وكل شخص في بلدي ساعدني في تحقيق هذه النتيجة والصعود لمنصة التتويج الذهبية».

وكان حفل الافتتاح الخاص بالبطولة بسيطاً حضره الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، والمهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد الإماراتي والعربي والآسيوي، واليوناني إيمانويل كاتسيادايكس الرئيس المؤقت للاتحاد الدولي للمبارزة، وخالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ود.هدى المطروشي الأمين العام للاتحاد، مدير البطولة.

وتشهد البطولة مشاركة متميزة، وهناك إشادة كبيرة بالإجراءات المتبعة سواء من الناحية الصحية، وكذلك مكان المنافسة والذي وصفه عدد كبير من اللاعبين الأجانب بالنموذجي في كل شيء، ما جعل نجوم العالم يقدمون مباريات ممتعة في البطولة التي تستمر حتى العاشر من الشهر الجاري.