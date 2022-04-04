سعود جابر مفاجأة افتتاح «الوفاء لزايد» الشطرنجية



دبي (الاتحاد)



تفوق الأساتذة على منافسيهم الأقل تصنيفاً، في الجولات الافتتاحية لبطولة «الوفاء لزايد» الرمضانية للشطرنج السريع التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة سنوياً منذ عام 2002 عرفاناً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتعد النسخة الحالية من البطولة هي الأولى التي تقام حضورياً بعد توقف دام سنتين بسبب جائحة كورونا أقيمت فيها البطولة بنظام «الأونلاين».

وتصدر الترتيب بعد الجولات الثلاث الأولى 23 لاعباً برصيد 3 نقاط من 3 جولات، فيما كانت مفاجأة اليوم الأول على الطاولة العاشرة، حيث تمكن الناشئ سعود جابر الزرعوني لاعب نادي الشارقة من التعادل في الجولة الثانية مع الأستاذ الدولي المغربي مخلص العدناني المصنف العاشر في البطولة.

شهد افتتاح البطولة أحمد خليفة آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة النادي، والحكم والمنظم الدولي مهدي عبدالرحيم رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي للشطرنج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي، والسيد محمد الحسيني المدير التنفيذي بالنادي، وجمع غفير من اللاعبين والمدربين وأولياء الأمور.

وتحظى نسخة هذا العام من البطولة بمشاركة قياسية بلغت 210 لاعبين ولاعبات يمثلون 31 جنسية، ويشارك في البطولة 23 لاعباً من حملة الألقاب منهم 13 أستاذاً دولياً كبيراً يتقدمهم نجم الإمارات سالم عبدالرحمن، والصربي إيجور ميلادينوفيتش، والكوبي والتر أرانسيبيا، والأذربيجاني نايديتش أركاديتش، والمصري أحمد عدلي، والمولدوفي فيوريل يورداتشيسكو، واليوناني ايفستاتوس جريفاس.



وفي أبرز مواجهات الجولة الرابعة يلتقي لاعبنا سالم عبدالرحمن مع الفلبيني فرانز باريتو على الطاولة الأولى، وتجمع الطاولة الثانية لقاء بين الأساتذة الأوكراني ألكسندر زوباريف والصربي إيغور ميلادينوفيتش. ويلتقي لاعبنا إبراهيم سلطان مع الكوبي والتر أرانسيبيا، وتقابل التركمانية مهدي غلدييفا الأستاذ الأذربيجاني نايديتش أركاديتش.



ويبلغ إجمالي جوائز البطولة 15 ألف درهم، مخصصة للمراكز العشرة الأولى، وتبلغ جائزة المركز الأول 3 آلاف درهم، بالإضافة إلى كأس البطولة. كما خصصت اللجنة المنظمة جوائز لأفضل لاعب ولاعبة من الإمارات وأفضل لاعب ولاعبة من نادي دبي للشطرنج والثقافة.



وأسندت مهام رئاسة الحكام للحكم والمنظم الدولي سعيد يوسف شكري، ويعاونه الدولي جمال قاسم والدولي مارسيل أوغوستو، وحكم الاتحاد الدولي سلمان الطاهر، والحكم المحلي حمد الشيزاوي، والحكم المحلي ماجد العبدولي.

