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مباراتان في كأس نائب رئيس الدولة للسلة
مباراتان في كأس نائب رئيس الدولة للسلة
4 ابريل 2022 17:10


دبي (الاتحاد)


تنطلق غداً «الثلاثاء» رابع مسابقات موسم كرة السلة للرجال، بمباراتين في بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، التي تم تقسيمها إلى مجموعتين، تضم «الأولى» شباب الأهلي والنصر والبطائح، وفي المجموعة الثانية يلعب الشارقة والوصل والوحدة، ويلتقي اليوم شباب الأهلي مع البطائح على صالة نادي النصر الساعة التاسعة والنصف مساء، وهو نفس توقيت مباراة الشارقة مع الوحدة على صالة الوصل.
يدخل شباب الأهلي البطولة بمعنويات عالية بعد تحقيق لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة منذ أيام قليلة، وسبقها ببطولة الدوري العام، ويخطط الفرسان إلى المضي قدماً نحو اللقب الثالث هذا الموسم، ولكنه سيواجه بطموحات كبيرة من البطائح الساعي إلى تحقيق المفاجأة معتمداً على معنويات وروح لاعبيه العالية في إيقاف زحف الفرسان نحو حصد الألقاب.
وفي المباراة الثانية يخطط الملك الشرقاوي إلى عبور العنابي، أملاً في السعي نحو تحقيق اللقب الثاني هذا الموسم، حيث سبق للشارقة أن تتوج بأول ألقاب الموسم ببطولة كأس الاتحاد.
 

كأس السلة
شباب الأهلي
الشارقة
الوحدة
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