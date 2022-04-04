تريم مطر يترشح لرئاسة اتحاد الشطرنج

الشارقة (الاتحاد)

أعلن تريم مطر لاعب منتخب الشطرنج الأسبق والحكم الدولي ترشحه لرئاسة اتحاد الشطرنج، بعد أن تم فتح باب الترشح بتاريخ 21 مارس الماضي على أن تقام الجمعية العمومية 14 مايو المقبل، حيث يسمح لكل ناد بترشيح رئيس وعضو وعضو نسائي وعضو شباب، وتم ترشيح تريم مطر من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج لتمثيل الإمارة في انتخابات الشطرنج، حيث يعتبر نادي الشارقة للشطرنج أول ناد يتم إنشاؤه بشكل تخصصي في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

قدم تريم مطر شكره لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج لتشجيعه ودعمه لهذه الخطوة ما يعكس حرصه على مساندة وتحفيز كل الكوادر بشكل عام والكوادر الإدارية بشكل خاص، وبما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة على مستوى لعبة الشطرنج والألعاب الأخرى أيضاً، والارتقاء بها لأبعد مكانة عالمياً ومنافسة الكوادر الإماراتية على تحقيق البطولات الدولية خلال السنوات الخمس القادمة لمواكبة مختلف التطورات الرياضية.