16 ميدالية ملونة لأبطال الإمارات في الجو جيتسو



دبي (الاتحاد)



تأهل الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وسيباستياو ميندونكا إلى دور الـ 16 في بطولة البادل تنس التي تقام ضمن فعاليات النسخة التاسعة من «دورة ند الشبا الرياضية»، وتمكن الشيخ سعيد من حسم المباراة أمام سليم مختاري وعمر صوايا بعد مباراة قوية، ورغم خسارة المجموعة الأولى، إلا أنه استطاع تعويض الفارق بعد الجولة الثانية ليخطف المباراة بعد الفوز في شوط كسر التعادل لتنتهي المباراة بنتيجة (5-7 و6-4 و10-8).

كما تأهل من باقي المباريات خافيير جارسيا ومارتين نوشيز بعد فوزهما على حمد المازمي وسيف بن عبود علي بنتيجة (6-0 و6-1)، وتأهل سامي السيد وخافير ماسون بعد فوزهما على حمد عبدالله وأدريان شاميزو بنتيجة (7-5 و6-3)، وتأهل الثنائي ماكسيم مورين وبيل ريلات، وروبيرتو رودريجوز وأنتونيو كاردونا، وعيسى المرزوقي وديفد بوزو، كما تأهل الثنائي سعيد محمد المري ومحمد سعيد المري، وفرانشيسكو وجافير رودريجوز، والثنائي رانجان باراديب وماكس بيكارد، والثنائي روك باليستر وروبين دي لا ريد، والثنائي عمار العوضي أحمد وفارس الحمادي، والثنائي خافيير دي بينيتو وجاكوبو بيريز.

وتأهل خالد الشامسي عبدالله وزميله ريان ويات، وتأهل الثنائي أندريس روجاس وبيدرو روجاس، والثنائي يوسف الفيلي يوسف وزميله مروان خوري خوري، وتأهل الثنائي سيرجيو لكاردو الكوريسا وجابريل إسبيليتا فونت.

وشهدت منافسات الجو جيتسو أداء فنياً عالياً وتألقاً كبيراً للاعبين الإماراتيين، حيث حقق اللاعبون الإماراتيون 16 ميدالية ملونة، منها 7 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و6 ميداليات برونزية في المنافسات التي حضرها سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وحسن المزروعي مدير الدورة، ويوسف عبدالله البطران عضو مجلس اتحاد الجو جيتسو.

وبعد منافسات قوية، تمكّن نجوم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس من إحراز المركز الأول، فيما حل لاعبو «كوماندو جروب» في مركز الوصيف، ليذهب الترتيب الثالث إلى أكاديمية «بالمز الرياضية».

وقال يوسف عبدالله البطران: «إن البطولة حققت أهدافها وأوفت بكامل وعودها في ظل مشاركةٍ واسعة لأبطال مختلف الأندية المحلية، إذ يشكّل حجم المشاركات وتنوعها أحد أبرز مؤشرات نجاح الجهود الرامية لترسيخ ثقافة رياضة الجو جيتسو بين فئات المجتمع كافة».

وتابع: «نشعر بالفخر والاعتزاز للنمو المتواصل الذي تحققه رياضة الجو جيتسو وتعزيز حضورها بشكلٍ مستمر في مختلف المحافل الرياضية المحلية، ما يعني النجاح في الوصول إلى فئاتٍ جديدة من الجمهور، وقدرتنا على استقطاب المزيد من المواهب لدخول هذه الرياضة واكتساب مهاراتها وقيمها. إلا أن أبرز ما يستحق الإعجاب والتقدير هو المستوى المتميز للاعبين الذي يعكس ريادة الدولة في اللعبة قارياً وعالمياً، ويترجم الدعم الكبير من القيادة الرشيدة والاستراتيجية الطموحة التي يتبناها الاتحاد في الوصول إلى الرقم واحد.

وتقول شمّا البلوشي لاعبة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس (حزام أزرق) الفائزة بذهبية وزن 55 كجم فئة الكبار:«أتوجه بالشكر لاتحاد الجو جيتسو لإتاحة الفرصة لجميع اللاعبين واللاعبات للمشاركة في البطولة، وإفساح المجال لنا لمواصلة العمل على تحسين مهاراتنا على بساط النزال. أكثر ما أسعدنا في البطولة الجدية والمسؤولية العالية التي تعامل بها مختلف اللاعبين مع النزالات، إذ لم يكن الفوز بأيٍ من النزالات بالأمر السهل، بل وضع جميع المشاركين كامل إمكانياتهم، الأمر الذي يعزز أهمية الفوز بالذهبية».