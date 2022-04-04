تألق أبطال فرنسا وايطاليا في «تنس رأس الخيمة»



رأس الخيمة (الاتحاد)

فاز الثنائي الفرنسي جيوناتي نيكولا والإيطالي سبوتو ماتيا بالمركز الأول لبطولة رأس الخيمة للتنس الشاطئية BT200، في نسختها الثالثة التي يشرف على تنظيمها اتحاد التنس، برعاية ودعم هيئة التنمية السياحية في رأس الخيمة، وتنظيم شركة «ام باور للخدمات الرياضية».

وحسم الثنائي اللقب بعد الفوز على الثنائي الإيطالي بيكاسيولي وبوليتيناري بنتيجة (6-1) و(7-6) في المباراة النهائية، وفي فئة السيدات فاز الثنائي البرازيلي المتكون من نيجويرا وميلو بالمركز الأول بعد تفوقهما على الإيطاليتين جيوستي وفيسياني (6-4) و(7-5)، ليواصل لاعبو ولاعبات البرازيل وإيطاليا وفرنسا التألق والتفوق الذي حققوه في نسختي العام الماضي.

وتنطلق غداً «الثلاثاء» منافسات النسخة الرابعة من البطولة في شواطئ فندق ومنتجع هيلتون رأس الخيمة، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البطولتين 30 ألف دولار، وأشاد ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس بنجاح النسخة الثالثة للبطولة، مثنياً على الشراكة المجتمعية مع دائرة التنمية السياحية في رأس الخيمة، والجهود المميزة التي تبذلها شركة ام باور للخدمات الرياضية في تنظيم بطولات التنس الشاطئية، مضيفاً بأن الاتحاد يتطلع من خلال هذه البطولات إلى تعزيز ممارستها في الدولة لأجل تطويرها، وبناء قاعدة مستقبلية فيها من خلال مشاركة أبناء مجتمع الأمارات بشكل أوسع مستقبلاً.