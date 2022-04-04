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الرياضي
35 فريقاً في «القابضة الرمضانية»
35 فريقاً في «القابضة الرمضانية»
4 ابريل 2022 15:50

 
أبوظبي (الاتحاد)


يشارك 35 فريقاً في النسخة الأولى لبطولة القابضة «ADQ» الرمضانية لكرة القدم، تمثل المؤسسات والشركات التي تندرج تحت مظلة «القابضة» الراعي الرسمي لاتحاد الكرة الذي يشرف على البطولة.

وشهد مراسم الافتتاح محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وأنس جودت البرغوثي رئيس شؤون العمليات في «القابضة»، إلى جانب الجمهور الذي تابع المباريات، حيث تقام المواجهات الكروية في ملاعب مغطاة.
وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري، أن انطلاق النسخة الأولى للبطولة الرمضانية تأتي في إطار حرص الاتحاد على تعزيز شراكته مع الراعي الرسمي، وتشجيع العاملين في «القابضة» على ممارسة الرياضة ولعبة كرة القدم وسط أجواء رمضانية رائعة، مشيراً إلى أن الاتحاد يحرص على توفير حكام لإدارة المباريات، وعدد من موظفيه للإشراف على الجانب التنظيمي.

الشركة القابضة ADQ
اتحاد كرة القدم
محمد بن هزام
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