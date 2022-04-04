زيارة ملاعب معسكر «الأبيض» قبل لقاء أستراليا



دبي (الاتحاد)



شارك وفد اتحاد كرة القدم في ورش عمل نهائيات «كأس العالم 2022»، بالعاصمة القطرية الدوحة، والتي أقيمت على مدار 3 أيام، بحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي «الفيفا»، وممثلي جميع المنتخبات المشاركة في المونديال، والمنتخبات التي ستخوض مباريات الملحق، كما شهد الوفد حفل قرعة كأس العالم.

وضم وفد اتحاد الكرة أحمد عبدالرحمن الطنيجي عضو لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية مشرف المنتخب الوطني، وياسر سالم مدير المنتخب الأول، ورودولفو أروابارينا مدرب «الأبيض»، وسالم النقبي المسؤول الإعلامي، وحسان فهد رئيس قسم دعم المنتخبات الوطنية، ومحمد جاسر منسق الفعاليات، ومحسن الظبياني مرافق المنتخب.

وتناولت الورش العديد من المحاور منها اللائحة الفنية والإدارية والجوائز المالية ومواعيد الوصول وحقوق البث التلفزيوني ومبيعات التذاكر والعمليات التسويقية والإعلامية والأمور الطبية، والرد على كافة الاستفسارات الواردة من مسؤولي المنتخبات المشاركة، إلى جانب التطرق إلى آخر التحديثات المتعلقة بالبطولة.

وشملت الورش زيارات ميدانية لملاعب البطولة، وملاعب ومنشآت تدريبات المنتخبات المشاركة، بجانب فنادق الإقامة المقترحة للمنتخبات الوطنية، حيث تجول الوفد خلال الزيارة الميدانية في ملاعب البطولة التي تحتضن العرس الكروي العالمي، بجانب تفقد منشآت التدريبات، والتي وصل عددها إلى نحو 21 مركزاً جاهزاً لاحتضان تدريبات المنتخبات الوطنية المختلفة، كما شارك مدرب منتخبنا الوطني رودولفو أروابارينا في ورشة عمل المدربين التي شهدت حضور جميع مدربي المنتخبات المشاركة في المونديال.

حرص الوفد أيضاً على القيام بزيارات لعدد من الفنادق وملاعب التدريب الخاصة بالمعسكر، الذي سيقيمه «الأبيض» قبل مواجهة أستراليا في الملحق الآسيوي خلال يونيو المقبل.

وكان منتخبنا الوطني حجز مقعده في «الملحق الآسيوي»، بفوزه على ضيفه منتخب كوريا الجنوبية 1-0، على استاد آل مكتوم في دبي، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال.

‪ ويستعد «الأبيض» ثالث الترتيب في مجموعته لخوض الملحق الآسيوي في مواجهة منتخب أستراليا ثالث المجموعة الثانية يوم 7 يونيو، ويتأهل الفائز من الملحق الآسيوي لخوض الملحق العالمي أمام بيرو 14 من الشهر ذاته بالعاصمة القطرية الدوحة.