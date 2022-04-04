«الرابعة» تجدد مواجهات جوارديولا وسيميوني

منير رحومة (دبي)

تشهد القمة الكروية التي تجمع مانشستر سيتي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا غدًا الثلاثاء، مواجهة مثيرة وحماسية بين المدربين بيب جوارديولا ودييجو سيميوني، حيث تتجدد الذكريات التاريخية التي قد تلهب اللقاء وتشد أنظار الجماهير للحوار الفني المرتقب.

وأول مواجهة بين جوارديولا مع سيميوني كانت في الجولة 25 من الليجا لموسم 2011-2012 خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو، وحينها فاز البارسا في ملعب فيسنتي كالديرون 2/ 1 حيث سجل للفريق الكتالوني ميسي وألفيش، مقابل هدف أحرزه فالكاو لأصحاب الأرض.

وتجدد اللقاء الثاني بعد 4 سنوات في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عندما انتقل جوارديولا لقيادة بايرن ميونيخ، بينما استمر سيميوني مع أتلتيكو، حيث فاز الفريق المدريدي ذهابًا على ملعبه بهدف، وفي الإياب رد الفريق البافاري 2-1 ، لكن أتلتيكو تأهل مستفيدًا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وقبل مواجهة الغد، لعب جوارديولا 14 مباراة على ملعب الاتحاد في البريميرليج هذا الموسم، حيث فاز11 مرة مقابل تعادل وحيد وهزيمتين وسجل 40 هدفًا بينما استقبل فريقه 10 أهداف.

أما نتائج سيميوني خارج معقل أتلتيكو هذا الموسم في "الليجا"، فتبدو غير مشجعة، حيث خاض 15 مباراة حقق خلالها 7 انتصارات و3 تعادلات و5 هزائم، وسجل فريقه 28 هدفًا مقابل استقباله لعدد 23 هدفاً في مرماه.