«الفارق المضاعف» يشعل ختام «الجولة 20» لـ «دوري أدنوك»



معتصم عبدالله (دبي)



يشعل فارق النقاط المضاعف أجواء مباراتي ختام «الجولة 20» لـ «دوري أدنوك للمحترفين» غداً «الثلاثاء»، حيث يستقبل العين «المتصدر» برصيد 46 نقطة، ضيفه الوصل والذي يبتعد عنه بفارق يصل إلى 20 نقطة، في المركز السابع «26 نقطة»، فيما يواجه خورفكان الحادي عشر برصيد 18 نقطة ضيفه بني ياس السادس، والذي يبتعد عنه بفارق 10 نقاط «28 نقطة»، في المركز السادس.

وسيكون غياب جمهور «الزعيم» الأبرز في ختام «الجولة 20»، والتي يتطلع خلالها العين تعزيز الصدارة بعيداً عن جماهيره، بسبب قرار لجنة الانضباط، وكان «الزعيم» توج مطلع أبريل الحالي بلقب دوري الجماهير في مرحلته الثالثة على التوالي «فئة الجوائز الدورية» من رابطة المحترفين عن إجمالي الحضور في الجولات 15,16,17، ويتسلم العين على هامش مباراة الغد جائزة الحضور، والتي تنظمها الرابطة في إطار العمل المشترك مع الأندية لتحسين التفاعل الجماهيري.

الثلاثاء

العين - الوصل 22:00

خورفكان - بني ياس 22:00