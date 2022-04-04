اليوم 13:39
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
الرياضي
«الفارق المضاعف» يشعل ختام «الجولة 20» لـ «دوري أدنوك»
«الفارق المضاعف» يشعل ختام «الجولة 20» لـ «دوري أدنوك»
4 ابريل 2022 14:13

 
معتصم عبدالله (دبي)


يشعل فارق النقاط المضاعف أجواء مباراتي ختام «الجولة 20» لـ «دوري أدنوك للمحترفين» غداً «الثلاثاء»، حيث يستقبل العين «المتصدر» برصيد 46 نقطة، ضيفه الوصل والذي يبتعد عنه بفارق يصل إلى 20 نقطة، في المركز السابع «26 نقطة»، فيما يواجه خورفكان الحادي عشر برصيد 18 نقطة ضيفه بني ياس السادس، والذي يبتعد عنه بفارق 10 نقاط «28 نقطة»، في المركز السادس.
وسيكون غياب جمهور «الزعيم» الأبرز في ختام «الجولة 20»، والتي يتطلع خلالها العين تعزيز الصدارة بعيداً عن جماهيره، بسبب قرار لجنة الانضباط، وكان «الزعيم» توج مطلع أبريل الحالي بلقب دوري الجماهير في مرحلته الثالثة على التوالي «فئة الجوائز الدورية» من رابطة المحترفين عن إجمالي الحضور في الجولات 15,16,17، ويتسلم العين على هامش مباراة الغد جائزة الحضور، والتي تنظمها الرابطة في إطار العمل المشترك مع الأندية لتحسين التفاعل الجماهيري.

 

الثلاثاء

العين - الوصل 22:00
خورفكان - بني ياس 22:00

دوري أدنوك للمحترفين
العين
الوصل
خورفكان
بني ياس
آخر الأخبار
تألق إماراتي في «القوس والسهم» بـ «ند الشبا»
الرياضي
تألق إماراتي في «القوس والسهم» بـ «ند الشبا»
اليوم 13:36
الشعفار يكرم ميرزا بطل الإمارات للمرة 12
الرياضي
الشعفار يكرم ميرزا بطل الإمارات للمرة 12
اليوم 13:33
«الزعيم» يضرب بـ «التسعة المتأخرة»!
الرياضي
«الزعيم» يضرب بـ «التسعة المتأخرة»!
اليوم 13:19
الجزيرة بـ «القوة الضاربة» في «الآسيوية»
الرياضي
الجزيرة بـ «القوة الضاربة» في «الآسيوية»
اليوم 13:02
«الفرسان» يدشن «الأبطال» أمام آهال
الرياضي
«الفرسان» يدشن «الأبطال» أمام آهال
اليوم 12:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©