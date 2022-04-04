الجزيرة يقلص المسافة مع شباب الأهلي بـ «العاشرة»



مصطفى الديب (أبوظبي)



انتزع الجزيرة فوزه العاشر على شباب الأهلي، في تاريخ مواجهات الفريقين في عصر الاحتراف، ليصبح الفارق مباراة واحدة بين الفريقين، حيث سبق لـ «الفرسان» أن تفوق في 11 مباراة من أصل 26 مواجهة جمعت الفريقين.

وضرب «فخر أبوظبي» أكثر من عصفور بحجر واحد، وفي مقدمتها الفوز المعنوي قبل السفر إلى السعودية لخوض مباريات دوري أبطال آسيا، والضغط على الوحدة لخطف مركز الوصافة، والحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب، في ظل وجود الأمل حسابياً مع «الزعيم» العيناوي الذي يعتلي جدول ترتيب البطولة.

وتتوجه بعثة الجزيرة إلى السعودية غداً «الثلاثاء» للمشاركة في «الأبطال» الذي يقام بنظام الدورة المجمعة، ويلعب «فخر أبوظبي» ضمن المجموعة الثانية التي تضم القوة الجوية العراقي والشباب السعودي ومومباي سيتي الهندي.

ويخوض حامل لقب دوري أدنوك للمحترفين مباراته الأولى أمام القوة الجوية يوم 9 أبريل الجاري، على ملعب استاد الملك فهد بالرياض، على أن يلعب مباراته الثانية أمام الشباب السعودي يوم 12 أبريل على ملعب الأمير فيصل بن فهد، وبعدها بيومين يواجه مومباي سيتي الهندي، وفي الجولة الرابعة يلاقي مومباي 18 أبريل، ثم القوة الجوية في 22 أبريل، على أن يختتم مبارياته 27 أبريل بلقاء الشباب السعودي على ملعب الأمير فيصل بن فهد.