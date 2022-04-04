«هوكي الجليد» يجتاز تركمانستان في «مونديال لوكسمبورج»

لوكسمبورج (وام)

حقق منتخبنا لهوكي الجليد فوزاً مهماً على منتخب تركمانستان بنتيجة 10/ 4 في أولى مباريات كأس العالم لـ «الفئة الثالثة أ»، المقامة حالياً في لوكسمبورج.

وفرض منتخبنا سيطرته الكاملة على مجريات اللعب من البداية وحتى النهاية، حيث امتلك زمام المبادرة حتى أطلق الحكم صافرته معلناً فوزه وحصوله على نقاط المواجهة المهمة، التي ستكون قاعدة مهمة يمكن البناء عليها في المباريات المقبلة أمام الصين تايبيه وتركيا ولوكسمبورج.

وتستمر منافسات البطولة حتى التاسع من شهر أبريل الجاري، ويتأهل منها المنتخب صاحب المركز الأول إلى المشاركة في بطولة العالم بالمستوى الثاني.

وأكد جمعه محمد الظاهري قائد المنتخب الوطني، أن اللاعبين أدوا ما عليهم بشكل جيد، وأن الخطط التي وضعها المدرب ساعدت الفريق على توزيع جهده على مدار فترات اللقاء، مشيراً إلى أنه وزملاءه في الفريق تعاهدوا على استكمال باقي مباريات البطولة بنفس القوة والعزم والإرادة، لتحقيق نتائج طيبة تليق برياضة الإمارات، تعكس مدى تطور هوكي الجليد في الدولة.

وكان منتخبنا الوطني قد حقق إنجاز التأهل لنهائيات كأس العالم في عام 2019، من خلال التصفيات التي أقيمت في أبوظبي وحصل فيها على المركز الأول، وتم تأجيل موعد إقامة تلك البطولة في العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا.

ويترأس بعثة المنتخب في البطولة هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، والتي تضم معه 20 لاعباً، إضافة إلى الجهاز الفني بقيادة ديفيد جيمس ريتش.