اتفاقية شراكة بين الجزيرة والدار العقارية



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن الجزيرة بطل دوري أدنوك للمحترفين، وشركة الدار العقارية «الدار»، عن اتفاقية شراكة تصبح بموجبها «الدار» الشريك العقاري الرسمي للنادي.

بموجب الشراكة الممتدة لثلاث سنوات، تقوم «الدار» بتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواسعة في سوق العقارات في أبوظبي للقاعدة الجماهيرية الكبيرة لنادي الجزيرة، كما يشكل التعاون مع الجزيرة إضافة إيجابية للاستراتيجية المجتمعية للدار من خلال تشجيع جميع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة صحي ونشط.

تهدف الشراكة بين الجزيرة والدار العقارية إلى تقوية الجهود المشتركة الرامية لتقديم تجارب لا تنسى للمشجعين والعملاء، ولتقديم مجموعة أوسع من الخدمات لمجتمع أبوظبي.

ومن خلال الربط بين مجتمعات الدار والمدربين في أكاديميات الجزيرة، تلعب الشراكة دوراً حيوياً ومهماً في إثراء المشهد الكروي في أبوظبي وفي الإمارات، وبالإضافة إلى ذلك فإن العلامة التجارية للدار العقارية تظهر في ملعب محمد بن زايد خلال جميع مباريات الجزيرة على مدار الموسم.

وقال علي يوسف الحمادي، المدير التنفيذي لمجموعة نادي الجزيرة، «نفتخر في الجزيرة بأن تنضم شركة الدار للتطوير العقاري، الرائدة على مستوى المنطقة في مجال تطوير وإدارة المشاريع العقارية، إلى عائلة شركاء نادي الجزيرة، وتتبنى الدار نهجاً ريادياً في تطوير الحلول المرنة والمبتكرة لتعزيز رضا الزبائن وكسب ولائهم والارتقاء بتجاربهم مع الشركة، وهي استراتيجية ناجحة تطابق بشكل كبير سعينا الدائم في الجزيرة للتواصل الإيجابي المستمر مع جمهورنا، وما نبذله من جهود مستمرة لتقوية مشاعر الولاء والانتماء لمشجعينا، والارتقاء بتجارب تشجيع الفريق ومشاهدة المباريات والفعاليات في النادي وملعب محمد بن زايد.

من جهته، قال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار العقارية «الشراكة مع الجزيرة تعتبر امتداداً لرغبتنا الكبيرة في تشجيع نمط حياة صحي ونشط لدى جميع عملائنا، وتتسق مع استراتيجيتنا الشاملة فيما يتعلق بالتأثير المجتمعي والبيئة والحوكمة المؤسسية، ونتطلع للعمل مع الجزيرة خلال السنوات الثلاث المقبلة لتسليط المزيد من الضوء على السوق العقاري القوي في أبوظبي وللوصول إلى فئة أوسع من الجمهور من خلال مجتمعاتنا النابضة بالحياة في جميع أنحاء أبوظبي.