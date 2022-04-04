شفيونتيك تتصدر «المحترفات» وألكاراس يطرق باب العشرة

باريس (أ ف ب)

أصبحت البولندية إيجا شفيوينتيك التي ضمنت اعتلاء المركز الأول في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات، إثر الاعتزال المفاجئ للأسترالية آشلي بارتي، رسمياً المصنفة أولى عالمياً غداة تتويجها بطلة لدورة ميامي الأميركية.

ونجحت شفيونتيك الفائزة ببطولة رولان جاروس الفرنسية عام 2020، في الارتقاء من المركز الثامن إلى صدارة التصنيف، بفضل بلوغها نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي، ثم من خلال تتويجها بدورة إنديان ويلز وميامي الأميركيتين.

وأصبحت شفيوينتيك رابع لاعبة في التاريخ تحرز ثنائية إنديان ويلز- ميامي في العام ذاته والمعروفة باسم «سانشاين دابل»، إذ تقام الدورتان في ولايتي كاليفورنيا وميامي توالياً، بعد الألمانية شتيفي جراف (1994 و1996)، البلجيكية كيم كلايسترز (2005) والبيلاروسية فيكتوريا أزارينكا (2016).

وقد أعلنت شفيونتيك انسحابها من دورة تشارلستون هذا الأسبوع لشعورها بالتعب جراء الدورتين الأخيرتين، من دون أن تشعر بأي قلق من خسارتها المركز الأول ذلك لأنها تتقدم على منافستها المباشرة التشيكية باربورا كرايتشيكوفا بفارق نحو ألفي نقطة.

وارتقت الإسبانية باولو بادوسا ثلاثة مراكز لتحتل المركز الثالث للمرة الأولى في مسيرتها.

ولدى الرجال، بات الإسباني الشاب كارلوس ألكاراس على مشارف دخول نادي لاعبي كرة التنس العشرة الأول في التصنيف العالمي، بعد تتويجه بطلًا لدورة ميامي الأميركية، إحدى دورات الماسترز على حساب النرويجي كاسبر رود بالفوز عليه 7-5 و6-4 في النهائي.

ويُنظر إلى ألكاراس «18 عاماً»، على أنه الخليفة المنتظر لمواطنه الأسطورة رافايل نادال وهو صعد إلى المركز الحادي عشر، متخلفاً بفارق 10 نقاط فقط عن البريطاني كاميرون نوري العاشر. أما رود، فارتقى مرتبة واحدة وبات سابعاً.

واحتفظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش بصدارة التصنيف، بفارق بسيط عن الروسي دانييل مدفيديف الذي سيغيب عن الملاعب لمدة شهرين على أقصى حد لمعاناته من فتق.

في المقابل، تراجع نادال إلى المركز الرابع وحل الألماني ألكسندر زفيريف بدلاً عنه في المركز الثالث.

- تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1- البولندية إيجا شفيونتيك 6711 (+1)

2- التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 4975 (+2)

3- الإسبانية باولا بادوسا 4970 (+3)

4- اليونانية ماريا ساكّاري 4705 (-1)

5- البيلاروسية أرينا سابالينكا 4657

6- الإستونية أنيت كونتافيت 4511 (+1)

7- التشيكية كارولينا بليشكوفا 4197 (+1)

8- الأميركية دانييل كولينز 3151 (+3)

9- الإسبانية جاربينيي موجوروسا 3070

10- التونسية أنس جابر 2975

- تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 8420

2- الروسي دانييل مدفيديف 8410

3- الألماني ألكسندر زفيريف 7195 (+1)

4- الإسباني رافايل نادال 7115 (-1)

5- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 5980

6- الإيطالي ماتيو بيريتيني 4945

7- النروجي كاسبر رود 4380 (+1)

8- الروسي أندري روبليف 4375 (-1)

9- الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 3625

10- البريطاني كاميرون نوري 3440 (+2)