«واريورز» يعود للانتصارات المتتالية

واشنطن (د ب أ)

سجل أندو ويجينز 25 نقطة وأضاف زميله جوردان بولي 22 نقطة، ليقودا فريق جولدن ستيت واريورز للفوز على ساكرامنتو كينجز 109/ 90، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل نيمانيا بيليتشا 19 نقطة و12 متابعة وست تمريرات حاسمة، ليساهم في تحقيق واريورز لفوزه الثاني على التوالي، للمرة الأولى منذ مطلع مارس الماضي.

في الوقت نفسه، سجل هاريسون بارنز 18 نقطة وعشر متابعات لفريق كينجز، الذي فشل في التأهل للأدوار الإقصائية.

يذكر أن ساكرامنتو خسر كل مبارياته الأربع أمام جولدن ستيت واريورز هذا الموسم.

وسجل جوناثان كومينجا 17 نقطة لفريق وايورز، الذي حقق فوزه الـ50 في الدوري هذا الموسم.

وفي بقية المباريات، فاز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على كليفلاند كافالييرز 112/ 108، ونيويورك نيكس على أورلاندو ماجيك 118/ 88، ومينيسوتا تمبرولفز على هيوستن روكتس 139/ 132.

كما فاز أوكلاهوما سيتي ثاندر على فينيكس صنز 117/ 96، وسان أنطونيو سبيرز على بورتلاند ترايل بليزيرز 113/ 92، وميامي هيت على تورنتو رابتورز 114/ 109، ولوس أنجليس كليبرز على نيو أورليانز بيليكانز 119/ 100.