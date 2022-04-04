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وفد اتحاد الكاراتيه يكرّم «دبي لخدمات الإسعاف»
وفد اتحاد الكاراتيه يكرّم «دبي لخدمات الإسعاف»
4 ابريل 2022 12:18

دبي (الاتحاد)
وجه وفد اتحاد الكاراتيه برئاسة اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، الشكر إلى مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وذلك خلال زيارة قام بها رئيس الاتحاد بصحبة حميد شامس الأمين العام للاتحاد، ومحمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير محمد عباس إلى مقر المؤسسة للتأكيد على الدور والجهود التي بذلتها الإدارة وموظفوها في إنجاح بطولة العالم للكاراتيه دبي 2020.
التقى الوفد مع خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ومديري الأقسام بالمؤسسة، وثمن خليفه بن دراي زيارة وفد الكاراتيه، مؤكداً أن المؤسسة تضع في أولوياتها سلامة الجميع وخاصة الأبطال الرياضيين الذين يشاركون في الأحداث الرياضية في دبي، حيث كانت بطولة العالم للكاراتيه واحدة من أهم البطولات التي تواجد فيها أفراد المؤسسة بكافة كوادرها.
كما قدم اللواء الرزوقي الشكر إلى خليفة بن دراي، مثمناً الاهتمام بالبطولة والدور الكبير الذي تقدمه المؤسسة وتواجدها في كافة الأحداث الرياضية، وأهدى الرزوقي شهادات التقدير ودرع بطولة العالم للكاراتيه إلى خليفة بن دراي وفريق العمل بالمؤسسة.

مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف
بطولة العالم للكاراتيه
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