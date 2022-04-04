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مويز يعارض مقترح تأهل «الستة الكبار» إلى «الأبطال»
مويز يعارض مقترح تأهل «الستة الكبار» إلى «الأبطال»
4 ابريل 2022 12:13

لندن (رويترز)

 قال ديفيد مويز مدرب وستهام يونايتد، إنه لا يتفق مع مقترح منح الأندية «الستة الكبار» فرصة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في حال إحراز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، وطالب بضرورة حصول كل الفرق على فرص متساوية.
وذكرت صحيفة «تليجراف» في تقرير لها أن الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي قد ينال فرصة التأهل لدوري الأبطال بدءاً من 2024، وفقاً للوائح جديدة يدرسها الاتحاد الأوروبي «اليويفا»، بشرط أن يكون النادي يملك سجلاً من النجاح في المسابقة القارية.
وأضاف التقرير أن المقترح يتعلق بمنح مقعدين إضافيين للمشاركة في مسابقة دوري الأبطال، التي ستتكون من 36 نادياً في شكلها الجديد، بناء على التصنيف الذي يتعلق بسجل المشاركات السابقة.
وقال مويز للصحفيين عقب فوز وستهام 2-1 على إيفرتون في الدوري الممتاز: نحن نتحدث عن الشمول في كرة القدم، وهذا يعني منح كل الفرق الفرصة للتأهل.
وأضاف: إذا فاز فريق صغير باللقب، فإني أتوقع أن يحظى بنفس المعاملة. ربما لو كنت من الأندية الستة الكبار لأردت ذلك؟ لا أعتقد أن الأغلبية ترى هذه الخطوة صحيحة. يجب أن يرتبط الأمر بالكفاءة.
ويحتل فريق المدرب مويز المركز السادس في الدوري برصيد 51 نقطة من 31 مباراة وبفارق ثلاث نقاط عن توتنهام هوتسبير رابع الترتيب، الذي يملك مباراة واحدة مؤجلة.
ويستضيف وستهام منافسه أولمبيك ليون في ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل.

وستهام
ديفيد موير
دوري أبطال أوروبا
إيفرتون
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