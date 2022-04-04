الهلال يحجز البطاقة الأولى في نهائي الكأس

الرياض (أ ف ب)

خطف الهلال بطاقة التأهل الأولى إلى نهائي كأس السعودية للمرة السابعة عشرة في تاريخه، بعدما حول تأخره أمام الشباب بهدف إلى فوز 2-1، بعد التمديد على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

تقدم الشباب بهدف الأرجنتيني إيفر بانيجا «63 من ركلة جزاء»، ورد الهلال بهدفي سلمان الفرج «72» والنيجيري أوديون إيجالو «105».

وغاب عن الهلال سالم الدوسري لإصابته بكورونا والبيروفي أندريه كاريو الذي تعرض لإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم.

وينتظر الهلال في النهائي الفائز من مباراة الفيحاء والاتحاد التي ستقام الاثنين.

ويسير الهلال بشكل مثالي منذ تعاقده مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، فهو لم يخسر أو يتعادل في أي مباراة، حيث حقق ثمانية انتصارات متتالية منها فوزان في كأس الملك.

ودانت الأفضلية خلال الشوط الأول للشباب، الذي شكل خطورة حقيقية على مرمى الهلال، وأهدر هدفاً محققاً عندما تلقى البرازيلي كارلوس جونيور كرة عرضية، لكنه لعبها برأسه في جسم الحارس عبدالله المعيوف الذي نجح في التصدي لها قبل أن تعود ويبعدها الدفاع للركنية.

ومن الركنية كاد الشباب أن يقص شريط الأهداف، لكن الكرة التي تهيأت أمام كارلوس جونيور مرت بجانب القائم. ولاحت فرصة أخرى للشباب، لكن كرة الأرجنتيني لوسيانو فييتو اعتلت العارضة بقليل.

وواصل الشباب أفضليته وكان قريباً من التسجيل، لولا تدخل الدفاع الذي حول كرة هتان باهبري للركنية.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الهلال ولاحت له فرصة، لكن دفاع الشباب أبعد كرة المالي موسى ماريجا.

وحصل الشباب على ركلة جزاء نفذها بانيغا بقوة على يسار عبدالله المعيوف. وكاد الهلال يرد سريعاً، لولا أن رأسية ماريغا مرت بمحاذاة القائم.

ومن كرة فشل دفاع الشباب في إبعادها، تمكن الهلال من تعديل النتيجة عندما استقبل سلمان الفرج كرة على حدود منطقة الجزاء فسددها قوية على يمين فواز القرني.

ومن هفوة دفاعية هلالية، أضاع الشباب هدفاً محققاً عندما واجه هتان باهبري المرمى، لكن كرته تصدى لها عبدالله المعيوف.

وفوت الهلال فرصة ثمينة لإضافة هدف ثان عندما تهيأت كرة للبديل صالح الشهري، لكنه أطاح بها فوق العارضة. وأضاع البديل البرازيلي ميشايل ديلغادو هدفاً لا يضيع على الهلال، عندما خطف الكرة من المدافع وتجاوز فواز القرني، لكنه تباطأ في تسديدها في المرمى، ليبعدها الدفاع إلى ركنية ويخوض الفريقان وقتاً إضافياً.

وقبل نهاية الشوط الإضافي الأول بثوان، نجح الهلال في تسجيل هدفه الثاني، عندما تلقى إيجالو كرة في منتصف ملعب الشباب انطلق بها ثم صوبها أرضية زاحفة على يمين فواز القرني.

ولاحت فرصة للهلال لإضافة هدف ثالث، لكن فواز القرني تصدى للكرة ببراعة.