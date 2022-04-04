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الشارقة والجزيرة إلى «مربع ذهب» كأس اليد
الشارقة والجزيرة إلى «مربع ذهب» كأس اليد
4 ابريل 2022 12:09

 
رضا سليم (دبي)


تأهل الشارقة والجزيرة إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد، بعد فوز «الملك» على النصر 29-25 بصالة شباب الأهلي، وانتهى الشوط الأول بتقدم الشارقة، 12-11، فيما حول الجزيرة خسارته بفارق هدفين أمام مليحة في الشوط الأول، إلى الفوز بفارق هدف 25-24 بصالة الوصل.
ويلتقي الشارقة والجزيرة في نصف النهائي يوم السبت المقبل، فيما يلعب شباب الأهلي مع الوصل، ويلعب الفائزان في المباراتين نهائي البطولة يوم 17 أبريل، في ختام موسم 2021-2022، يبدأ بعدها المنتخب الأول الاستعداد لدورة الألعاب الخليجية الثالثة في الكويت خلال مايو المقبل.
صعد شباب الأهلي بالفوز على العين 29-23، والوصل على دبا الحصن 27-21، ومن المنتظر أن تعلن لجنة المسابقات باتحاد اليد عن الصالات المحايدة التي تستضيف نصف النهائي وأيضاً النهائي.
جاءت مواجهة الشارقة والنصر الأقوى في ربع النهائي، حيث بدأها «العميد» بالتقدم 4-3، في أول 10 دقائق من الشوط الأول، قبل أن يتعادل الشارقة 8-8 قبل نهاية الشوط، ثم أنهى الشوط متقدماً 12-11 وتغير سيناريو المباراة في الشوط الثاني، حيث تمكن الشارقة من الحفاظ على تقدمه بفارق 3 أهداف معظم فترات الشوط، ليختتم المباراة 29-25.

كأس اليد
الشارقة
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مليحة
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الوصل
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