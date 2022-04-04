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بعد 16 عاماً.. شباب الأهلي يستعيد الذكريات الأليمة
بعد 16 عاماً.. شباب الأهلي يستعيد الذكريات الأليمة
4 ابريل 2022 12:02

سلطان آل علي (دبي)
تلقى فريق شباب الأهلي خسارة جديدة في دوري أدنوك للمحترفين على يد الجزيرة بنتيجة 2-1 ضمن الجولة الـ20 من المسابقة، وبذلك يتوقف رصيد «الفرسان» عند 30 نقطة فقط في المركز الخامس مؤقتاً، وقد يتراجع إلى السادس! وبفارق قد يصل إلى 19 نقطة عن المتصدر العيناوي!
وتعد خسارة شباب الأهلي من الجزيرة هي الرابعة على التوالي للفريق في دوري أدنوك للمحترفين، حيث بدأت الخسائر بالهزيمة من الشارقة 1-0 في الجولة 17، ثم أمام الوحدة بنتيجة 3-1 على ملعبه في استاد راشد، وعاد ليخسر مجدداً على ملعبه من الوصل بنتيجة 2-0، قبل أن يخسر من الجزيرة في هذه الجولة بنتيجة 2-1. ليكون بذلك قد استقبل 8 أهداف في 4 مباريات، بينما اكتفى بتسجيل هدفين، مما يؤكد أن الفريق يعاني هجومياً ودفاعياً بصورة كبيرة في الفترة الماضية على غير المتوقع، حيث لم يحافظ على شباكه نظيفة في 9 مباريات متتالية.
ولم يخسر شباب الأهلي 4 مباريات متتالية منذ 16 عاماً في بطولة الدوري، وذلك في موسم 2006/2007 عندما خسر في 5 مباريات متتالية! وكانت الأولى في الجولة السابعة بنتيجة 4-1 من الشعب في مباراة شهدت هاتريك من المهاجم علي سامراء، وبعدها خسر من الشباب في ديربي ديره بنتيجة 2-1، ثم خسر من الوحدة بنتيجة 2-0 والوصل بنتيجة 3-1، قبل أن يخسر من الشارقة بهدفين نظيفين في الجولة 11، وبذلك يكون الفريق قد استقبل 13 هدفاً في 5 مباريات ولم يسجل سوى 3 أهداف.

شباب الأهلي
الجزيرة
العين
الوحدة
الشارقة
دوري أدنوك للمحترفين
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