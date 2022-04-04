خورفكان وبني ياس.. «المغامرة الخطرة»



فيصل النقبي (خورفكان)



مغامرة محفوفة بالمخاطر، يخوضها المدرب كالديرون مدرب خورفكان أمام بني ياس فريقه السابق، وسط الموقف الصعب الذي يعيشه «النسور» في «دوري أدنوك للمحترفين»، ولا يبتعد كثيراً عن «منطقة الدوامات».

وتعتبر المباراة الرابعة بين «النسور» و«السماوي» في عصر الاحتراف مهمة للغاية لأصحاب الأرض، في سباق الهروب من دوامة النتائج السيئة في البطولة، وآخرها الخسارة أمام الظفرة والإمارات، الأمر الذي جعل خورفكان يحتل المركز الحادي عشر وله 18 نقطة، ولا يبتعد الفريق كثيراً عن «دائرة الخطر»، في الجولات الست المتبقية على نهاية المشوار، عقب الانتهاء من مباراة «الجولة 20».

وتمثل المباراة «طوق نجاة» حقيقي لـ «أبناء الخور»، في حال الفوز وحصد «العلامة الكاملة»، حيث يصل الفريق إلى «النقطة 21» وهي كافية بنقل«النسور» إلى منطقة الوسط الدافئة، ومن هذا المنطلق فإن المباراة تعتبر مفصلية، لأن الانتصار يدفع خورفكان إلى دائرة الأمان، بينما الخسارة تجعله ضمن دائرة المهددين بالهبوط.

وفي المقابل ينشد «السماوي» تخطي حاجز «الثلاثين نقطة»، والتقدم أكثر في جدول الترتيب، بعد ثلاثة انتصارات متتالية منذ «الجولة 17» من الدوري، ويأمل في الخط التصاعدي وبلوغ الفوز الرابع على التوالي، حيث يعيش الفريق وضعاً جيداً في البطولة.

والمؤكد أن وضعية الفريقين المختلفة في جدول الترتيب تؤثر على سيناريو اللقاء المتوقع أن يأتي قوياً، ويطرح سؤالاً عريضاً قبل «صافرة البداية»، هل يُحلق «النسور» بالفوز الأول على بني ياس، ويهرب من تهديد القاع، أم يواصل قطار «السماوي» رحلته من دون توقف؟