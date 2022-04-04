«الأخطبوط شمبيه».. رقم قياسي في «المحترفين»!

معتصم عبدالله (دبي)



لم تمنع خسارة النصر أمام ضيفه الشارقة 0-2، ضمن «الجولة 20» لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، فرض الحارس أحمد شمبيه اسمه على عناوين المباراة، بعدما تسبب في الهدف الأول، من كرة خاطئة ارتطمت بالبرازيلي دوراتي، قبل أن يعود ويتصدى لثلاث ركلات جزاء على التوالي في الشوط الثاني.

وأصبح شمبيه أول حارس في دوري المحترفين، ينجح في التصدي لثلاث ركلات جزاء خلال شوط واحد، بعدما تألق في إبعاد تسديدة بن مالانجو من نقطة الجزاء في الدقيقة 72، ليعود، ويتصدى لركلة جزاء ثانية نفذها كايو في الدقيقة 91، ليكرر السيناريو للمرة الثالثة بالتصدي لركلة جزاء «البديل» سالم صالح في الدقيقة 96.

وعزز شمبيه بفضل التصدي الثلاثي لركلات الجزاء، موقعه في صدارة أفضل حراس مرمى «دوري أدنوك للمحترفين»، خلال المواسم الثلاثة الأخيرة بالتصدي لـ 8 ركلات جزاء، من بينها ثلاثة دفعة واحدة، وخلال شوط واحد في مباراة الشارقة الأخيرة، ضمن «الجولة 20».

واستحق شمبيه ثناء مدربه سالم ربيع، والذي علق على تألق الحارس قائلاً «رغم الخطأ في كرة الهدف الأول، والذي يبدو عادياً في ملاعب كرة القدم، إلا أن شمبيه نجح في إنقاذ الفريق من استقبال ثلاث ركلات جزاء في الشوط الثاني، وهو ما يستحق عليه الثناء».

وأعاد تألق شمبيه إلى الأذهان الكروية إشادة الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بدانييل باتز حارس ساربروكن الألماني الناشط في دوري الدرجة الرابعة، وجاءت إشادة «الفيفا» بالحارس الألماني باتز بعد أن تمكن الأخير خلال مباراة كأس ألمانيا من صد 5 ركلات ترجيح أمام دوسلدورف ليصعد بفريقه إلى مباراة نصف النهائي في مارس 2020.

ولا يبدو تألق «حارس العميد» صاحب الـ 28 عاماً في التصدي لركلات الجزاء بالأمر المستغرب، حيث يحمل سجله الحافل مع «الأزرق» العديد من المحطات الناجحة في التصدي لركلات الترجيح التي قادت فريقه، في مشوار التتويج بألقاب كأس الأندية الخليجية 2013- 2014، كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي 2014- 2015، وكأس الخليج العربي 2019- 2020.

مباريات تصدي حارس النصر لركلات الترجيح



النصر - الوحدة 4- 2، دور الستة عشر لكأس رئيس الدولة 2020- 2021، التعادل 0-0

النصر - العين 4-1، نصف نهائي كأس الخليج العربي 2019- 2020، التعادل 1-1

النصر - الشباب 4-2، نصف نهائي كأس رئيس الدولة 2014- 2015، التعادل 1-1

النصر - الأهلي 3- 0، نهائي كأس رئيس الدولة 2014- 2015، التعادل 1-1

النصر - التعاون السعودي 4-2، ربع نهائي كأس الأندية الخليجية 2015، التعادل 1-1

النصر - الجهراء الكويتي 4- 2، ربع نهائي كأس الأندية الخليجية 2014، التعادل 2-2