ماركوس بابل: المزيد من المال لن يمنح السعادة لصلاح!



أنور إبراهيم (القاهرة)



قال الألماني المخضرم ماركوس بابل «49 عاماً» مدافع ليفربول في بداية الألفية الثالثة، إنه يرى ضرورة أن يوقع النجم المصري محمد صلاح هداف الفريق عقداً جديداً مع «الريدز»، وأن يبقى في «الأنفيلد» أطول فترة ممكنة.

وأضاف بابل في حديث لصحيفة «ديلي ستار سبورت»، رداً على سؤال بشأن هذا الملف الشائك المتعلق بتجديد عقد «مو صلاح»، قائلاً: أعرف أنه لاعب رائع، وأرى أن الأمر يتعلق بما الذي يريد عمله مستقبلاً على وجه التحديد، وهل ما زال سعيداً في ليفربول، أم يرغب في تجربة شيء آخر مختلف.

وأضاف بابل الفائز مع منتخب ألمانيا بكأس الأمم الأوروبية 1996: ليفربول قال كلمته «هذا ما تريده وهذا ما نقدر عليه»، إذاً أتمنى أن يتوصلا إلى اتفاق، و«الفرعون» صلاح هو اللاعب المناسب لليفربول، ولا أستطيع أن أجزم بأنه سيكون على نفس مستواه الحالي، إذا لعب لبرشلونة، أو ريال مدريد، أو أي فريق آخر.

وقال بابل الذي لعب لليفربول من 2000إلى 2004، إن صلاح ربما يكون بحاجة إلى تحدٍ جديد في مكان آخر بعد 5 سنوات أمضاها في إنجلترا، ولكني أتمنى أن يكمل مسيرته مع ليفربول، ويوقع عقده الأخير طويل المدى، فالنادي مناسب جداً له، ويسمح له بأن يستمر لاعباً استثنائياً كما هو الآن، وسوف أحزن كثيراً إذا رحل، وأتمنى أن يكون من الذكاء بحيث يدرك إن ليفربول هو أنسب مكان لأسلوبه في اللعب، وإن الجماهير هنا تعشقه وكذلك المدينة والنادي.

وتساءل بابل قائلاً: هل المزيد من المال سيجعله سعيداً؟ لا أعتقد ذلك، السبب الوحيد الذي أستطيع أن أقبله أن يكون الهدف من رحيله أن يعيش في بلد جديد، وأن يكتشف بطولة دوري جديدة، واختتم حديثه بقوله: لعب صلاح في سويسرا وإيطاليا وإنجلترا وربما يريد حياة جديدة وثقافة جديدة ولغة مختلفة، أما أن يكون الأمر مسألة فلوس فقط، فهذا ما لا أقبله.