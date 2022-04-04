مبابي: لست قاتلاً!



أنور إبراهيم (القاهرة)



حقق باريس سان جيرمان فوزاً ساحقاً على لوريان 5-1 في «الجولة 30» للدوري الفرنسي «ليج آن»، وسط تألق غير عادي للنجم الشاب كيليان مبابي «رجل المباراة»، الذي سجل هدفين، وصنع الثلاثة الأخرى، «هدفان لنيمار وهدف لميسي»، وسارع الصحفيون بالالتفاف حول بطل العالم المتوج بمونديال روسيا مع «الديوك»، ووجهوا إليه الكثير من الأسئلة، بينما كان في حالة هدوء كامل وثقة بالنفس، ولم تفارق الابتسامة وجهه.

ولأنه يدرك تماماً أنهم يريدون معرفة، ما إذا كان سيبقى في باريس، أم سيرحل إلى ريال مدريد، فقد بدأ كلامه بقوله: الأمر صعب، وأنا لم أحدد اختياري بعد، وما زلت أفكر، لأن هناك عناصر ومؤشرات جديدة، وأريد أن أصل إلى الاختيار الصحيح.

ولم يحدد مبابي طبيعة هذه العناصر والمؤشرات الجديدة، وقال: أعرف أن الأمر يبدو متأخراً بالنسبة للناس، ولكني إذا اتخذت القرار سوف أتحمل مسؤوليته وتبعاته، مثلما هو الحال دائماً عندما اتخذ قرارات، سواء كانت جيدة أو سيئة، وليس لدي ما أخفيه، فأنا لم أقتل أحداً، وإنما أريد فقط اتخاذ أفضل قرار ممكن.

وكان مبابى أكثر وضوحاً ومباشرة، عندما سألوه بعد المباراة، في المنطقة المخصصة لتصريحات اللاعبين والمدربين، عن مستقبله، قال: أدليت من قبل بمعلومات في هذا الشأن، وأعتقد أنكم تعرفون ماقلته، فانبرى أحد الصحفيين وسأله مباشرة: هل بقاؤك في سان جيرمان ممكن؟ فأجاب قائلاً: نعم بالتأكيد.

وبهذا الرد فتح فتى بوندي «الضاحية التي نشأ وترعرع فيها مبابي» الباب أمام الكثير من التكهنات، ومنح الأمل لجماهير سان جيرمان في إمكانية بقائه في «حديقة الأمراء» موسماً آخر.