«النواخذة» يؤجّل حسم التأهل إلى «المحترفين»



فيصل النقبي (الفجيرة)



خسر دبا الفجيرة نقطتين ثمينتين، بالتعادل أمام الجزيرة الحمراء من دون أهداف في اللقاء الذي أُقيم بملعب الأخير ليضيف «النواخذة» نقطة، ويصل إلى «النقطة 65» في صدارة دوري الأولى لكرة القدم، وبفارق 7 نقاط عن البطائح «الوصيف»، و9 نقاط عن العربي صاحب المركز الثالث.

ويملك «النواخذة» فرصة حسم اللقب في الجولة القادمة، في حال فوزه وخسارة أو تعادل العربي، حيث سيعلن عن عودته من جديد إلى «دوري أدنوك للمحترفين».

وفي بقية المباريات، فاز مسافي على الذيد 3-1، سجل لمسافي سيلفيو ردوريجو في الدقيقة 40، وتعادل الذيد بهدف جايكوب شاينيكا في الدقيقة 44، ورد مسافي بهدفين سجلهما سعود سالم في الدقيقة 68 ولافيسا في الدقيقة 94، ووصل مسافي إلى «النقطة 21»، وظل الذيد عند 15 نقطة.

وفي آخر مباريات الجولة، تعادل «جلف أف سي» مع الفجيرة سلبياً، ليصل الفجيرة إلى النقطة 36، و«جلف أف سي» إلى «النقطة 22».