«فخر أبوظبي» يصعد إلى الوصافة.. و«النصر» لـ «الملك»



معتصم عبدالله (دبي)



صعد الجزيرة إلى «وصافة» ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين»، مؤقتاً، بفوزه على ضيفه شباب الأهلي 2-1، على استاد محمد بن زايد، في قمة انطلاقة «الجولة 20»، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 41 نقطة، في المركز الثاني، بفارق نقطة أمام الوحدة الذي يلعب اليوم في مواجهة مضيفه الإمارات، ضمن الجولة ذاتها، فيما تجمد رصيد «الفرسان»، عند حاجز 30 نقطة، وبات مهدداً بفقدان مركزه الخامس.

وافتتح ميلوس التسجيل لأصحاب الأرض من كرة رأسية في الدقيقة 18، وهو الهدف السادس للمدافع الصربي في الموسم الحالي، ليتقدم إلى المركز الثاني لقائمة هدافي فريقه، بالتساوي مع علي مبخوت، وأضاف عبدولاي ديابي الهدف الثاني في الدقيقة 27، مترجماً التمريرة البينية لعلي مبخوت، في المقابل سجل «البديل» يحيى الغساني هدف «الفرسان» في الدقيقة 65.

وعلى استاد آل مكتوم، لم يمنع تصدي حارس النصر أحمد شمبيه لثلاث ركلات جزاء في الشوط الثاني، تجنب فريقه الخسارة أمام ضيفه الشارقة 0-2، ووضع برنارد دوراتي «الملك» في المقدمة بالهدف الأول، مستفيداً من خطأ الحارس أحمد شمبيه في إبعاد كرة ارتطمت بالجناح البرازيلي، وسكنت الشباك في الدقيقة 42، وأضاف الظهير الأيمن ماركوس ميلوني الهدف الثاني في الدقيقة 69 من تمريرة مواطنه كايو.

وتصدى أحمد شمبيه لثلاث ركلات جزاء على التوالي ارتكبت مع المدافع محمد عبدالرحمن، بعدما سدد الأولى مالانجو الدقيقة 72، والثانية كايو في الدقيقة 91، و«البديل» سالم صالح في الدقيقة 96.

ورفع «الملك» الذي احتفل بفوزه «التاسع» في مواجهة «العميد»، و«السادس» في معقل الأخير، رصيده إلى 39 نقطة، في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد «الأزرق» الذي تكبد الخسارة التاسعة عند 25 نقطة في «المركز التاسع».