سالم القاسمي يترأس عمومية «آسيوي المبارزة»



دبي (وام)



ترأس المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد الإماراتي للمبارزة ورئيس الاتحادين العربي والآسيوي للمبارزة، اجتماع الجمعية العمومية الـ34، وذلك على هامش فعاليات بطولة العالم للشباب والناشئين، والمقامة حالياً في مجمع حمدان الرياضي بدبي، وتستمر حتى 10 أبريل الجاري.

عقد الاجتماع بمشاركة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الآسيوي للمبارزة البالغ عددهم 38 دولة، وذلك بحضور كل من أحمد الصبان نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، ورزوني حسن الأمين العام، وزياد حسن جاسم رئيس الاتحاد العراقي، وعدد من رؤساء الاتحادات الآسيوية أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد القاري للعبة.

كما حضر الاجتماع مبانييك أندياي رئيس الاتحاد الأفريقي، وفيتالي روكفين رئيس اتحاد أميركا الجنوبية للمبارزة كضيوف شرف.

وأكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، في كلمته خلال الجمعية العمومية، أهمية العمل الدؤوب من أجل استدامة رياضة المبارزة في العالم، والحفاظ على ما وصلت إليه من تقدم ورقي، الأمر الذي ينعكس على مستوى لاعبينا في كل مكان، وكذلك تطوير اللعبة أيضاً.

كما استعرض الاجتماع ما ورد في اجتماع العمومية الماضي، والذي تعلق بتأثير جائحة «كورونا» على الرياضة، فيما تم عرض أعمال الاتحاد خلال الفترة من نوفمبر 2020، وحتى مارس 2021.

واستعراض الاجتماع أيضاً جوانب التحضير لبطولة المنطقة للكبار، والتي ستقام في كوريا الجنوبية، خلال الفترة من 10 إلى 15 يونيو القادم، بينما أكد الوفد الكوري على إرسال الدعوات للدول الأعضاء في موعد أقصاه 8 أبريل الجاري.

كما ناقش الاجتماع العديد من الأمور الخاصة بدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر، والتي ستقام في مدينة هانجتشو بالصين.

وكذلك تمت مناقشة بند التصويت للموافقة على تعديل بعض اللوائح والقواعد الإدارية لهيئة مراقبة السلوكيات المالية الخاصة بالاتحاد، وتقديم برنامج تطوير الاتحاد الآسيوي خلال العام الحالي، وكذلك إقامة مسابقات اللعبة خلال العامين المقبلين، وهم بطولة آسيا للصغار والكاديت، وبطولة آسيا للكبار، والبطولة الآسيوية لأقل من 23 سنة، وبطولة الأساتذة المخضرمين.

على جانب آخر، تم توقيع مذكرة تفاهم بين اتحادات الآسيوي والأفريقي وأميركا اللاتينية للمبارزة، حيث تهدف إلى دعم وتقوية وتطوير اللعبة، بين جميع الدول الأعضاء في الاتحادات الثلاثة.