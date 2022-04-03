3 مباريات تدشن «عجمان الرياضية»

عجمان (الاتحاد)

تنطلق مساء اليوم فعاليات النسخة الثانية من دورة عجمان الرياضية للدوائر الحكومية والمؤسسات «عجمان 2022»، التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وتستمر حتى الثامن عشر من شهر رمضان المبارك، بمشاركة فرق من الدوائر الحكومية والمؤسسات في إمارة عجمان في بطولة كرة القدم للرجال، وبطولة البادل تنس، وبرنامج اللياقة البدنية للسيدات.

وتدشن بطولة كرة القدم منافسات الدورة بحضور الافتتاح الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، حيث تشهد ضربة البداية ثلاث مواجهات ساخنة في الجولة الأولى في مركز كواترو الرياضي في منطقة مشيرف، حيث تنطلق مباراة الافتتاح الساعة 10 مساء بين فريقي دائرة البلدية والتخطيط ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري، لحساب المجموعة الأولى، والتي يسعى من خلالها الفريقان لكسب أول ثلاث نقاط من أجل المنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين للدور ربع النهائي، وتستكمل الجولة الافتتاحية بمباراة بين فريقي القيادة العامة لشرطة عجمان وجامعة عجمان لحساب المجموعة الثانية الساعة 11 مساء، تليها مباراة الإدارة العامة للدفاع المدني ودائرة التنمية الاقتصادية الساعة لحساب المجموعة الثالثة الساعة 12 مساء.

وأنهت اللجنة المنظمة العليا واللجان الفرعية كافة الاستعدادات الإدارية والتجهيزات الفنية لاستضافة الحدث الرياضي الرمضاني، حيث باتت جميع الملاعب جاهزة لاستقبال المباريات.