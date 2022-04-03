«العميد» و«الفرسان» ينشدان كأس الطائرة

معتصم عبدالله (دبي)

تتجدد المباراة بين قطبي «الديربي القديم» النصر وشباب الأهلي، للمرة الرابعة على ألقاب الموسم الحالي 2021 - 2022 للكرة الطائرة، حينما يلتقيان في الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم، على صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل.

وحجز «العميد» و«الفرسان» على التوالي مقعديهما في نهائي «البطولة الأغلى»، بتخطي الأول عقبة الوصل 3-0، وتفوق الثاني على عجمان 3-1 في مباراتي نصف النهائي، وكان مشوار القطبين انطلق في ربع النهائي، بفوز النصر على الجزيرة 3-1، وشباب الأهلي على العين 3-2.

وتتكرر مواجهة «الديربي القديم» على «رابع» ألقاب الموسم الحالي، حيث نال النصر لقبي كأس نائب رئيس الدولة على حساب شباب الأهلي 3- صفر، في انطلاقة الموسم، قبل أن يكرر السيناريو ذاته، بالتتويج بلقب السوبر أمام المنافس نفسه، بالفوز 3-1 في النهائي، وفي المقابل ظفر «الفرسان» بلقب الدوري على حساب «العميد» بأفضلية الفوز في مباراتي «ذهاب وإياب» الدور النهائي 3-1 و3-2 على التوالي.

ويدافع «الفرسان» في النهائي المرتقب عن لقبه للموسم الثالث على التوالي، بعد التتويج بنسخ موسمي 2018 - 2019، و2020 - 2021، علماً بأن نسخة موسم 2019 - 2020 جرى إلغاؤها بداعي جائحة «كورونا».

في المقابل، يطارد «العميد» اللقب الغائب، منذ آخر تتويج موسم 2016 - 2017، وهو الخامس في سجله، بعد تتويجه مواسم 2003 - 2004، 2004 - 2005، 2005 - 2006، 2007 - 2008، 2016 - 2017.