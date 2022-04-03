مهرجان «دبي لأصحاب الهمم» الرمضاني ينطلق اليوم

دبي (الاتحاد)

ينطلق مساء اليوم مهرجان نادي دبي الرمضاني لأصحاب الهمم، والذي يشتمل على فعاليات رياضية وثقافية ومجتمعية، حيث تدشن «خماسيات كرة القدم» برنامج الليلة الأولى في التاسعة والربع، حينما يلتقي فريقا فزاع وشركاء التحدي على الملعب الفرعي، فيما تقام المباراة الثانية بين فريقي السعادة والتعاون، على أن يلتقي في المباراة الثالثة فريقا إكسبو وشباب الوطن.

ويتنافس المشاركون في النشاط الرياضي على ألقاب عدد من المنافسات، أبرزها خماسيات كرة القدم، كرة الطاولة، الطائرة، الريشة الطائرة، البوتشي، الرماية، الشطرنج، إضافة إلى ألعاب ترفيهية رياضية لأصحاب الإعاقات الشديدة والبولينج الترفيهي.

كما يطلق النادي اليوم أيضاً النسخة العاشرة لمسابقة القرآن الكريم والتي تُقام سنوياً تحت رعاية الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم حرم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بمشاركة 463 متنافساً في مختلف الإعاقات من 57 جهة.

وأوضح ماجد العصيمي المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، أن النادي يهدف من إقامة هذه الفعاليات إتاحة الفرصة لأصحاب الهمم لممارسة الأنشطة المختلفة، والاستفادة من أوقاتهم في أمور تعود عليهم بالفائدة البدنية والمعنوية والذهنية في شهر النشاط والحيوية، وتشجيع أصحاب الهمم على المشاركة فيه عبر إقامة مسابقات رياضية متنوعة وفعاليات ثقافية وتوعوية وأضاف: مثل هذه النشاطات تسهم في رفع جاهزية اللاعبين واللاعبات وإبقائهم في دائرة التحفيز والترقب للاستحقاقات المقبلة، إضافة إلى بروز مواهب صاعدة في هذه الفعاليات، مما سيكون له المردود الإيجابي على مسيرتهم في المشاركات المحلية والخارجية.

وأشار العصيمي إلى اكتمال كافة الاستعدادات لانطلاق الفعاليات المختلفة، مبيناً أن النادي يستضيف مباريات كرة السلة على الكراسي المتحركة التي تنظمها دورة ند الشبا الرياضية.

وكشف العصيمي عن مشاركة كل فئات «أصحاب الهمم» في المهرجان، إضافة إلى دعوة أسرهم للمشاركة مع تقديم الدعوة إلى العديد من الشخصيات وشركاء النجاح لمشاهدة الفعاليات المختلفة.