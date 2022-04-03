«البافاري».. حفل التتويج 23 أبريل!

برلين (د ب أ)

سارت مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا» بأفضل شكل ممكن بالنسبة لفريق بايرن ميونيخ، متصدر جدول الترتيب.

ووفقاً لنتائج مباريات أمس الأول، فإن البايرن عزز صدارته لـ «البوندسليجا» بفارق تسع نقاط عن دورتموند، كما اطمأن المدير الفني على اللاعبين العائدين من الإصابة.

وسجل ليون جوريتسكا هدفاً بعد عودته من الغياب الطويل بسبب الإصابة، في المباراة التي فاز بها بايرن على 4-1 على فرايبورج، كما أن بوروسيا دورتموند خسر على أرضه ووسط جمهوره أمام لايبزح 1 - 4، ليعزز بايرن صدارته للدوري.

ويمكن لبايرن ميونيخ، أن يحسم التتويج باللقب العاشر على التوالي يوم 23 أبريل الجاري عندما يواجه دورتموند، في إنجاز غير مسبوق في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى التي تتضمن إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

ويبقى التساؤل الوحيد الحالي، هو ما إذا كان البايرن سيحصل على عقوبة من خلال إشراك 12 لاعباً لوقت قصير في المباراة، ولكن حتى لو تم اعتبارهم خاسرين اللقاء، فإن مصير اللقب يبقى بين يدي الفريق، حيث سيظل في صدارة الترتيب بفارق ست نقاط.

وأكد ماتس هوميلز، مدافع دورتموند، صراحة أنه لم يعد هناك فرصة لتنظر لأعلى في جدول الترتيب، وأعلن مدير الكرة سيبستيان كيل أن عملية إعادة بناء فريق دورتموند ستبدأ في الصيف.