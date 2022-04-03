«سعيد» و«فانتوم بولز» يمثلان الإمارات في «الخماسيات العالمية»

الشارقة (الاتحاد)

فاز فريق سعيد للشباب وفريق فانتوم بولز للشابات في التصفيات النهائية لبطولة «ريد بُل نيمار جونيورز فايف» لخماسيات كرة القدم في الإمارات، والتي أقيمت نهاية الأسبوع الماضي بمجمّع مدار بالجادة، ليصعد الفريقان لتمثيل الإمارات في النهائيات العالمية، التي ستقام في قطر هذا العام بمناسبة احتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم، حيث سيحظون بفرصة للقاء النجم البرازيلي الكبير نيمار، وربما اللعب ضده وأربعة آخرين من أبرز أصدقائه النجوم ضمن أكبر منافسة من نوعها على مستوى العالم لكرة القدم الخماسية.

وتغلّب فريق سعيد على نظيره المنجاوي في نهائي منافسات الشباب، بينما فاز فريق فانتوم بولز على فريق شروق في نهائي منافسات الشابات، وذلك بعد منافسات حافلة شهدت إقامة 14 محطة تصفيات مختلفة في مناطق الدولة، في النسخة السادسة من البطولة التي تُعد أكبر وأشهر بطولة لكرة القدم الخماسية في العالم.

جديرٌ بالذكر أن فعاليات البطولة انطلقت في فبراير الماضي، وتضمنت مشاركة ما يزيد على 2000 لاعب ولاعبة من عشاق كرة القدم، والذين تنافسوا خلال أكثر من 350 مباراة جرت في 14موقعاً في الإمارات، وتضمنت المنافسات وللمرة الأولى في الإمارات تصفيتان لفرق الشابات.