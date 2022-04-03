مرسيليا يستعيد «وصافة» فرنسا



باريس (أ ف ب)



استعاد مرسيليا المركز الثاني من رين بفوزه الصريح على مضيفه سانت إتيان 4-2 في المرحلة الثلاثين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وكانت المباراة مقررة السبت، لكنها تأجلت يوماً واحداً بسبب رداءة الأحوال الجوية وتساقط الثلوج بغزارة في وسط البلاد.

وأشارن تقارير الأحوال الجوية إلى أن سماكة الثلج بلغت 25 سنتم خلال الليل، ما دفع رابطة الدوري الفرنسي إلى الموافقة على طلب سانت إتيان بإرجاء المباراة إلى الأحد من دون أن تحدّد وقتها.

ورفع مرسيليا رصيده الى 56 نقطة بفارق 9 نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر، كما ابتعد عن رين بفارق 3 نقاط بعد تعادل الأخير مع نيس 1-1.

تقدم سانت إتيان صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب في الدوري الفرنسي «10 ألقاب معظمها في السبعينيات والثمانينيات» والمهدد بالهبوط حالياً، بواسطة مهاجمه الجابوبي الدولي دينيس بوانجا بعد تدخل غير مقنع من الظهير البوسني سيد كولاسيناك وخطأ من الحارس الإسباني باو لوبيس (9).

واحتسب الحكم ركلة جزاء لمرسيليا إثر تدخل على ديميتري باييت ليترجمها الأخير مسجلاً هدفه العاشر هذا الموسم (45+2).

وتقدم مرسيليا بواسطة النيران الصديقة عندما سجل تيموثي كولودجيتشاك هدفاً خطأ في مرماه (60)، ثم سجل هدفه الثالث من ركلة جزاء عن طريق المهاجم السنغال مباكي بامبا ديينج (68)، قبل أن يضيف المغربي امين حارث الرابع بعد تمريرة متقنة من ماتيو جندوزي (73) ليحسم النتيجة في صالح فريقه قبل أن يرد سانت اتيان بهدف لوكاس جورنا-دواث قبل النهاية بأربع دقائق.

واقتحم نادي ستراسبورج مربع المقدّمة، واحتلّ المركز الرابع بفوزه على لنس بهدف نطيف.

وقبل ثماني مراحل من نهاية الموسم الحالي، رفع ستراسبورج رصيده إلى 51 نقطة، على غرار نيس الخامس الذي تعادل مع رين (1-1)، غير أنه يملك أفضلية فارق الأهداف.

ويدين ستراسبورج بهذا الفوز إلى ركلة جزاء سجلها لودوفك أيورك (67).

وفاز موناكو 2-1 على مضيفه متز ليتقدم إلى المركز السادس برصيد 47 نقطة على بعد أربع نقاط من آخر المراكز الأوروبية.

واستعاد ليون نغمة الانتصارات بفوزه الصعب على ضيفه انجيه 3-2 بفضل ثنائية لمهاجمه موسى ديمبيليه (26 و52) وآخر للبرازيلي تيتي المعار من شاختار دانييتسك الأوكراني حتى عام 2023، وذلك بعد نزوله بدقيقتين بدلاً من تانجي ندومبيلي (80)، مقابل هدفين للبرتغالي ماتياس بيريرا لاج (50) والمغربي سفيان بوفال (59).