رودولفو يطبق سياسة «الباب المفتوح» في قائمة «الأبيض»

معتز الشامي (دبي)



يتابع الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني مباريات «الجولة 20» لدوري أدنوك للمحترفين، قبل سفر بعض أعضائه إلى الرياض، لمتابعة أنديتنا الثلاثة المشاركة في دوري أبطال آسيا بمباريات المجموعات من 7 إلى 27 أبريل الجاري.

وفتح المدرب رودولفو أروابارينا باب «الأبيض» أمام جميع اللاعبين، الذين يقدموا الأداء الأفضل خلال الجولات المتبقية للموسم، بجانب مستويات أنديتنا المشاركة في دوري الأبطال، ويضع الجهاز ما يصل إلى 45 لاعباً تحت المتابعة الدقيقة للاعبين دوليين تضمهم قائمة الترشيحات لدخول القائمة التي تخوض مواجهة الملحق القاري أمام أستراليا.

فيما يعول رودولفو على مباريات الدوري لتجهيز عناصر المنتخب، المتوقع أن يدخل معسكره التحضيري في أواخر مايو المقبل، لبدء الاستعداد لمواجهة أستراليا في الملحق القاري يوم 7 يونيو المقبل بالدوحة.

وتشهد منافسات البطولات المحلية ضغط أيام مبارياتها، على أمل منح المنتخب فرصة للحصول على وقت كافٍ للتجمع، وخوض تجربة على الأقل أواخر مايو، فيما لا يزال التشاور جارياً مع اللجنة الفنية بـ «رابطة المحترفين»، حول إعادة صياغة بعض مباريات الجولات الأخيرة للدوري، وفق مقترحات عدة، أبرزها الاكتفاء بخوض مباريات الجولات الأخيرة في يوم بدلاً من يومين، لمنح المنتخب 3 إلى 4 أيام إضافية للتجمع المقرر 28 مايو المقبل، ليصبح 24 أو 25 من الشهر نفسه، فيما يخضع مقترح آخر للنقاش بناء على ما تسفر عنه مجريات البطولة خلال الجولات المتبقية، وتقضي بخوض الجولات الثلاث الأخيرة بدون الدوليين، ما يمنح المنتخب وقتاً كافياً للتحضير.

ويدرك جهاز المنتخب أهمية الاعتماد على الدوري لتحضير اللاعبين، خاصة أن «الأبيض» يعاني «عقماً هجومياً» وندرة في تسجيل الأهداف، بسبب تراجع مستوى بعض اللاعبين خاصة علي مبخوت.

وتفيد المتابعات أن رودولفو لا يزال يديه رؤيته الفنية الخاصة، التي يسعى من خلالها لعلاج مثل تلك المشكلات، عبر تعزيز أدوار اللاعبين في الوسط، والاعتماد على انطلاقات القادمين من الخلف، خاصة أصحاب المهارة الفردية، كما يسعى لتصحيح أخطاء بعض اللاعبين، والوصول إلى «التوليفة» الأنسب التي تخوض الملحق الآسيوي، مع ضرورة البناء على الفوز على كوريا الجنوبية في ختام مشوار التصفيات.

من جانبه، أشاد بشير سعيد نجم المنتخب السابق، بنجاح «الأبيض» في حسم بطاقة التأهل للملحق وبالروح القتالية التي أظهرها اللاعبون أمام كوريا الجنوبية، وشدد على أهمية التركيز في مواجهة الملحق التي تحتاج إلى أجهز العناصر في الدوري، وأشار إلى أن الجهاز الفني سيكون مطالباً بالاعتماد على أجهز العناصر، وفق الأداء المنتظر منهم خلال الجولات المتبقية لنهاية الموسم.

وعن العقم الهجومي للمنتخب، ولجوء الجهاز الفني لفتح القائمة أمام أجهز العناصر، قال بالتأكيد مبخوت قادر على استعادة تركيزه وقدراته الفنية، ووجوده في تشكيلة المنتخب لا غنى عنها، لكن يجب أن يعمل الجهاز الفني لتقديم الحلول الفنية والبحث عن لاعبين يمكنهم الدخول في التشكيلة وصنع الفارق.

وأضاف: أعتقد أن استدعاء إسماعيل مطر سيكون مفيداً، خاصة أنه كان ضمن خيارات الجهاز الفني في التجمع الأخير بالفعل، إلا أن الإصابة حرمته من المشاركة، بجانب ابتعاد طحنون الزعابي أيضاً للإصابة، وعودة «الثنائي» له الفوائد الفنية، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على بعض الوجوه الجديدة التي تقدم أداءً متميزاً بالفعل مع أنديتها.