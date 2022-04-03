رانجينك يستبعد مشاركة «الشياطين» في «الأبطال»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



اعترف الألماني رالف رانجينك المدير الفني لمانشستر يونايتد، بأن فريقه غير مرشح لبلوغ المركز الرابع الذي يؤهله للعب في دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج» الموسم القادم، نظراً لما يواجهه من صعوبات في الوقت الحالي، فيما يتعلق بالنتائج.

وبعد السقوط في فخ التعادل 1-1 على ملعبه ووسط جماهيره في «أولد ترافورد»، أمام ليستر سيتي في «الجولة 31» للدوري الإنجليزي «البريميرليج»، أصبح الفريق في وضع سيء للغاية، حيث لم يفز إلا في مباراة واحدة فقط، من مبارياته الست الأخيرة في مختلف المسابقات.

ويحتل «اليونايتد» المركز السادس في الدوري بفارق 3 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الرابع، وهذا الفارق قد يزيد غداً إلى 6 نقاط، إذا فاز «المدفعجية» على كريستال بالاس.

ولم يكن رانجينك سعيداً وهو يرد على أسئلة الصحفيين، وبوجه خاص سؤالهم عن موقف الفريق بالنسبة لدوري الأبطال، ورد عليهم غاضباً: أنا لست عرافاً» ولهذا لا أعرف أين سيذهب «اليونايتد» في الموسم المقبل.

وأضاف: يمكننا إنهاء الموسم على أفضل مستوى إذا اشتغلنا جيداً أنا واللاعبون وبقية الجهاز الفني، ولكن قولي ذلك لا يعني بالضرورة وصولنا إلى المركز الرابع، مشيراً إلى أن مباراة ليستر سيتي لم تحسن موقف الفريق، أو وضعه في ترتيب جدول الدوري، لأن خسارة نقطتين، لا تحسن الموقف على الإطلاق.

ويفضل رانجينك أن يأخذ المباريات، الواحدة تلو الأخرى، بمعنى أن يستعد من الآن للمباراة القادمة عندما ينزل ضيفاً على إيفرتون في «جوديسون بارك»، وقال: أعتقد أن نتائج الفريق كانت أفضل في المباريات التي لعبناها خارج ملعبنا حتى الآن، فلم نخسر سوى مباراة واحدة فقط خارج «أولد ترافورد»، ولهذا علينا اقتناص النقاط الثلاث من «التوفيز»، وبعدها نفكر في مباراة نورويتش التي تليها، ونلعبها في «أولد ترافورد»، وهكذا حتى نهاية الموسم، وليس هناك شيء آخر نفعله غير ذلك.

وأضاف: ليس من المفيد أن ننظر لترتيب الدوري كل أسبوع أو أن نتكهن، ونتوقع ما يمكن أن يحدث، وحساب ما يلزمنا من نقاط، والشيء المؤكد أننا حتى الآن لسنا مرشحين للمركز الرابع.