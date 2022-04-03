«غرفة المدربين» تدعم زيادة عدد اللاعبين بقوائم المونديال

برلين (د ب أ)

أكد جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، دعمه لمقترح إجراء تعديلات على نظام اختيار قوائم المنتخبات في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن زيادة في عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات في قطر، بحيث يصبح العدد 26 لاعباً بدلاً من 23، على غرار ما تم اعتماده في بطولة أمم أوروبا «يورو 2020».

ويضغط مدربو المنتخبات المتأهلة للمونديال من أجل زيادة عدد اللاعبين المتواجدين على دكة البدلاء إلى 15، بعدما أجبرت لوائح يورو 2020 ساوثجيت وآخرين على ترك ثلاثة لاعبين خارج قائمة الفريق في يوم المباراة.

وستبدأ إنجلترا مشوارها في المشاركة رقم 16 لها في المونديال، بأول مواجهة على الإطلاق مع إيران يوم 21 نوفمبر، قبل مواجهة كل من أميركا والمتأهل من الملحق الأوروبي وهو واحد من منتخبات ويلز أو اسكتلندا أو أوكرانيا.

وقال ساوثجيت إن المدربين أجمعوا على رغبتهم في السماح لجميع اللاعبين بالتواجد في يوم المباراة خلال سير المنافسات في قطر، وذلك خلال لقاء جمعهم مؤخراً، مشدداً على دعمه القوي لذلك المقترح.

وأضاف ساوثجيت: أعتقد أن كل ما قاله الجميع هو أنه إذا ما زاد عدد اللاعبين في القوائم، فيجب أن يكون هناك إمكانية لكي يُسمح للجميع بان يكون متاحاً للمشاركة في يوم المباراة.

وتابع: كان يوجد إجماع حول ذلك في الغرفة اجتماع المدربين، سواء كان من الضروري وجود قائمة أكبر، وقد حدث ذلك في الأصل بسبب فيروس كورونا المستجد، لكن هناك من يتحدثون عن تأثيرات كبيرة تتسبب بها المباريات المتتالية.

وأوضح: ما زلت اعتقد أنه يتم العمل بقائمة من 23 لاعباً، لكن القرار سيتم اتخاذه واعتقد أنه سيكون 26.

وقال: لكنني أعتقد أن الجميع يجب أن يكونوا متاحين وقادرين على المشاركة في جميع المباريات.