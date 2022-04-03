«القوس والسهم» ينطلق في «ند الشبا»



دبي (الاتحاد)



تنطلق غداً «الاثنين» بطولة القوس والسهم، ضمن النسخة التاسعة من «دورة ند الشبا الرياضية»، التي تنظم بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

ويتنافس المشاركون في البطولة على مدار يومين ضمن 5 فئات، هي فئة القوس المركب للرجال فوق 18 سنة، وفئة القوس الأولمبي للرجال فوق 18 سنة، وفئة القوس الأولمبي للشباب من 14 إلى 17 سنة، وفئة القوس الأولمبي للسيدات فوق 16 سنة، فئة القوس المركب لأصحاب الهمم، ويتم تطبيق القواعد الدولية الاتحاد في البطولة.

من ناحية أخرى، شهد الدور الأول للبادل تنس في فئة المواطنين والمقيمين، قمة الإثارة والندية في أغلب المباريات، وأسفرت النتائج عن تأهل 32 لاعباً إلى الدور الثاني يشكلون 16 ثنائياً، حيث فاز الثنائي خلفان بالهول وروبن دي لا ريد على عمر عبد الله العارف وأندريه ديلمار 7-5 و7-6، وعبد الكريم العارف وفرحان هدّي على سعود العارف وسامي السيد 6-4 و4-6 و10-4، وسالم علي وخافير جارسيا على مبارك الكتبي وسيجي ميوس 6-3 و6-0، وتأهل روبيرتو رودريجيز وفارس الجناحي على حساب علي الرومي وكريستوبال كيفيدو 6-0 و6-0، ونجح سيباستياو موندونكا ومحمد النعيمي في حجز بطاقة العبور إلى الدور الثاني على حساب فاماز شانافاس وعبد الله النقبي 6-0 و6-0، وتغلب الثنائي محمد الجناحي وكلاوديو إدواردو، على ماجد الجناحي وخورخي أليخاندرو 6-3 و7-6 و10-2، وحمد عبد الله وفرانشيسكو خافير على حمد المازمي وأندريه روخاس 7-5 و 6-1.

في الوقت نفسه افتتحت اللجنة المنظمة «قرية دورة ند الشبا الرياضية» التي تم إنشاؤها في الساحة المقابلة للصالة المغطاة للبادل تنس، والمخصصة لاستقبال الجمهور أثناء فعاليات الدورة، وتتوفر فيها وسائل الترفيه وخدمات الطعام والشراب وغيرها، بما يضمن للجمهور أفضل سبل الراحة وعيش الأجواء الرياضية والمجتمعية الجميلة في الشهر الفضيل، وشهدت القرية في أول أيام الدورة حضوراً متميزاً وإقبلاً كبيراً من الشباب الذين حضروا للاستمتاع بالأجواء الرمضانية ولمتابعة منافسات البادل تنس، وهو الأمر الذي يدل على انتشار لعبة البادل تنس وشعبيتها الكبيرة.

وتنطلق يوم الأربعاء منافسات الكرة الطائرة، كما تنطلق في ذات اليوم بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة في نادي دبي لأصحاب الهمم، ويقام سباق الدراجات الهوائية للمسافات 77 كيلومتراً، و40 كيلومتراً و20 كيلومتراً يومي 8 و9 أبريل من أمام مركز الصقور للرياضات التراثية، وتقام منافسات سباق الجري لجميع الفئات لمسافات 4 و5 و10 كيلومترات من نقطة الانطلاق والختام في مضمار الخيل بميدان.