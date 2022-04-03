«الأمين العام» و«دائرة القضاء» يفتتحان كأس منصور بن زايد

أبوظبي (الاتحاد)



برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تفتتح مساء غد «الاثنين» النسخة التاسعة من منافسات بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، بمباراتين على ملاعب فندق قصر الإمارات في العاصمة أبوظبي، بتنظيم وزارة شؤون الرئاسة، وتستمر المنافسات حتى 20 أبريل الجاري.

ويلتقي في المباراة الأولى فريق مكتب الأمين العام الذي يدشن حملة الاحتفاظ باللقب، أمام فريق دائرة القضاء، فيما تجمع المباراة الثانية سيتي جولف وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية .

وأجريت يوم الأربعاء الماضي قرعة النسخة التاسعة للبطولة، التي وضعت فرق مكتب الأمين العام ودائرة القضاء، ونادي سيتي جولف، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، في المجموعة الأولى، بينما ضمت الثانية وكالة أنباء الإمارات «وام» وفريق الأرشيف والمكتبة الوطنية، إلى جانب مدارس الإمارات الوطنية ومكتب البعثات الدراسة.

وتقام البطولة برعاية تسويقية من مجموعة اتصالات، الراعي الذهبي، وفندق قصر الإمارات، الراعي الفضي ومستضيف البطولة، وشركة طيران رويال جت، الراعي الفضي.

وتقام مباريات المجموعتين بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة الدور نصف النهائي.

ورصدت اللجنة المنظمة جوائز للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى جوائز لأفضل لاعب والهداف وأفضل حارس مرمى وإداري أيضاً.

وأشاد راشد سعيد العامري، رئيس اللجنة المنظمة، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للبطولة، وقال: الرعاية والدعم المستمران لسموه، يمنحان البطولة والقائمين عليها دافعاً كبيراً في سبيل دعم النشاط الرياضي وتعزيز قيم التواصل خلال الشهر الفضيل، مما يعكس تفاعل وزارة شؤون الرئاسة مع المبادرات المجتمعية في الدولة.

وأضاف: نتطلع إلى مواصلة الارتقاء بالبطولة التي حققت نجاحات عديدة في السنوات الماضية، وتركز اللجنة المنظمة للبطولة على تعزيز مشاركة المجتمع في الرياضة عبر كرة القدم التي تعد اللعبة الشعبية الأولى.

وتوجه راشد سعيد العامري بالشكر إلى جميع المؤسسات والشركات الراعية للبطولة، متمنياً التوفيق لجميع الفرق المشاركة.