«مطار الشارقة» والتخطيط» يدشنان «المؤسسات الحكومية»



الشارقة (الاتحاد)



يلتقي هيئة مطار الشارقة الدولي ودائرة التخطيط والمساحة غداً «الاثنين» في افتتاح البطولة الثالثة والعشرين للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم بالشارقة، فيما يلعب هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مع الإدارة العامة للحرس الأميري، تشهد البطولة مشاركة 12 فريقاً.

وأسفرت القرعة عن تقسيم الفرق إلى 3 مجموعات، تضم الأولى دائرة الخدمات الاجتماعية ودائرة التسجيل العقاري ومجلس الشارقة للتعليم ودائرة الموارد البشرية، والثانية فرق الإدارة العامة للدفاع المدني وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية مدينة كلباء وجمعية الشارقة التعاونية والثالثة فرق دائرة التخطيط والمساحة وهيئة مطار الشارقة الدولي والإدارة العامة للحرس الأميري وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، أن البطولة تأتي ضمن سلسلة البطولات التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة لتحقق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تهتم بتوفير كافة الخدمات لموظفي الحكومة، مشيراً إلى أن الهدف منها هو تنمية روح المنافسة الشريفة في أجواء أسرية، خلال شهر رمضان المبارك، حيث تعتبر فرصة جيدة للتعريف بأنشطة وفعاليات النادي، مشيراً إلى أن النادي يفتح أبوابه يومياً لأعضائه لممارسة الأنشطة، واستخدام مرافقه.

ووجه ابن خادم الشكر إلى الجهات الراعية للبطولة ووسائل الإعلام التي لها دور كبير في تعريف المجتمع برسالة النادي وأهدافه.

وأكد حميد علي العبار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، أن اللجنة المنظمة للبطولة أعدت فرق عمل، حتى تخرج البطولة بالصورة المطلوبة، متمنياً من جميع الفرق المشاركة أن تسود الروح الرياضية خلال المنافسات.