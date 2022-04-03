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مباراتان في افتتاح كأس زايد للناشئين
مباراتان في افتتاح كأس زايد للناشئين
3 ابريل 2022 15:17

 
محمد سيد أحمد (أبوظبي)


تفتتح غداً «الاثنين» كأس زايد للناشئين تحت 15 سنة في نسختها الـ20، التي تنظمها شركة الوحدة لكرة القدم، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 8 أندية هي الوحدة، والعين والجزيرة وبني ياس، جلينا السلوفاكي، وآيندهوفن الهولندي، وبارتيزان الصربي، وسبورتينج البرتغالي، وتستمر منافسات البطولة حتى 14 أبريل الحالي.
ويلتقي في اليوم الأول على ملاعب أكاديمية الوحدة بالشهامة، «العنابي» مع جلينا السلوفاكي في المباراة الأولى، وآيندهوفن مع الجزيرة في المباراة الثانية، والفرق الأربعة تمثل المجموعة الأولي، فيما يلتقي غداً بارتيزان مع بني ياس، والعين مع سبورتينج في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.
وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي الذي يقام بخروج المغلوب، ويتأهل الفائزان إلى النهائي، ويلعب الخساران على المركز الثالث.
وأكتمل عقد الفرق المشاركة التي تقيم في فندق جراند ميلينيوم الوحدة مقر الإقامة الرسمي للدورة، وشهد الاجتماع الفني، وينظم على هامش الدورة ورش ومحاضرات نظرية وعملية تعكس تجربة آيندهوفن في أكاديميات المراحل السنية، ويحاضر فيها المدير الفني لأكاديميات النادي الهولندي، وتنظم بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم ومجلس أبوظبي الرياضي، بحضور مدربي المراحل السنية في مختلف أندية الدولة، وتتضمن بجانب المحاضرات النظرية والعملية، تحليل مباريات الدورة.

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