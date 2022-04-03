الحبتور بطل كأس دبي للبولو

دبي (الاتحاد)

توج فريق الحبتور بطلاً لكأس دبي للبولو 2022، «البطولة قبل الأخيرة لخاتمة بطولات سلسلة كأس دبي الذهبية»، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الباشا بقيادة هاني غابش 3/ 2، وجاءت البطولة التي احتضنها ملعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو على مدار أسبوع وشهدت مشاركة 4 فرق قوية، خصوصاً المباراة النهائية التي اتسمت بالندية والكفاح رغم فقرها بالأهداف.

وكان فريق هيسكث بقيادة سانتوس ليربيرتي قد انتزع فوزاً مهماً، أمام فريق نون ساريسا بقيادة الشاب راشد العبار بنتيجة 6 أهداف مقابل 5 أهداف ونصف الهدف، بختام مباراة شهدت تبادل اللعب والنتيجة بين طرفيها، ليحصد فريق هيسكث المركز الثالث، وفريق نون ساريسا رابعاً .

وقاد محمد الحبتور فريقه المكون إلى جانبه من يوسف بن دسمال ومحمد خالد وخوان جوريتش إلى فوز مستحق، بعدما أنهى الشوط الأول بتسجيله فريقه الأول الوحيد دون رد من فريق الباشا، وفي الشوط الثاني أضاف الحبتور الهدف الثاني، وقبل نهاية الشوط يحرز فريق الباشا هدفة الأول 2/1 .

ويشهد الشوط الثاني تبادل الهجمات والتي استثمرها كل فريق بإضافة هدف لرصيده، ليستمر فريق الحبتور بالتقدم 3 /2، وغاب الفريقان عن التسجيل في الشوط الرابع والأخير لتنتهي المباراة بفوز الحبتور 3/ 2 .

وعقب ختام المباراة، توج أسامة عصمت مساعد المدير العام لمنتجع ونادي الحبتور، فريق الحبتور البطل بكأس البطولة، وحصلت لاعبة فريق الباشا لورين ديسكو على كأس أفضل لاعبة والحصان فورتينا ذو الستة أعوام على لقب أقوى حصان .

وجه راشد محمد العبار قائد فريق نون للبولو، الشكر إلى محمد الحبتور رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو رئيس اتحاد البولو، مثمناً جهوده الكبيرة وحرصه على إقامة العديد من البطولات بمستويات متدرجة من حيث الهانديكاب، والتي تمنح العدد الأكبر من اللاعبين الشباب الفرصة للتواجد والمشاركة بمثل هذه البطولات، وهو ما يسهم في نشر اللعبة بين الشباب وخاصة العنصر المواطن، مشدداً على أهمية إقامة مثل هذه البطولات والمباريات بشهر رمضان المبارك، واعتبرها الأنسب لمزاولة الرياضة والتي يحتاجها الجميع بالشهر الفضيل.