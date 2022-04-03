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ماروف يخسر قبل نهائي «أنطاليا جراند سلام» للجودو
ماروف يخسر قبل نهائي «أنطاليا جراند سلام» للجودو
3 ابريل 2022 15:02

أبوظبي (الاتحاد)
خسر ماجوميدو ماروف لاعب منتخبنا الوطني للجودو أمام الطاجيكي راكيموف تيمور، بالدور قبل النهائي لمنافسات وزن فوق 100 كجم، في اليوم الختامي لبطولة أنطاليا جراند سلام، التي نظمها الاتحاد التركي للجودو بإشراف الاتحاد الدولي للجودو «IJF»، وضمت 525 متنافساً من 63 دولة، بينهم 5 منتخبات عربية ممثلة في منتخبات دولة الإمارات، المغرب، لبنان، العراق واليمن.
وجاءت خسارة ماروف بعد أن تخطى بطل غينيا فوفانا مصطفاتو في مباراته الافتتاحية، إلا أنه خسر في الجولة الثانية بعد أداء قوي في البطولة، التي تمثل بداية التصفيات المؤهلة لدورة باريس الأولمبية لعام 2024.
وشهدت البطولة تطبيق قواعد اللعب الجديدة، حيث انتهى الأسلوب الدفاعي المتمثل في كسر السيطرة والاضطرار إلى بدء المبادلات مرة أخرى، مما ساهم في تطور اللعبة بشكل إيجابي، وزاد من سرعة إيقاع اللعب.
وشهد اليوم الثاني من البطولة مشاركة 178 رياضياً في الفئات المختلفة لوزن 73 كجم و81 كجم رجال، ووزن 63 كجم و70 كجم للسيدات، وانتهت منافساته بصدارة المنتخبين الفرنسي والبرازيلي للترتيب العام مع ختام اليوم الثاني، برصيد 4 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزيتين ،ثم جورجيا برصيد ذهبية وفضية كحال منغوليا والمجر.
من جانب آخر، توجه الصاعد سعيد النقبي الذي شارك في منافسات وزن تحت 73 كجم، بالشكر إلى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، لموافقته على مشاركته في البطولة للمرة الأولى، مما أتاح له فرص التكيف في مثل هذه اللقاءات الدولية وإزالة الرهبة التنافسية، معرباً عن تطلعه للمشاركات المقبلة.

منتخب الجودو
محمد بن ثعلوب
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