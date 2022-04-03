سفراء الكرة الإماراتية إلى السعودية للمشاركة في «الآسيوية»



منير رحومة (دبي)



تغادر فرق الجزيرة والشارقة وشباب الأهلي إلى السعودية، بعد خوض «الجولة 20» لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، وذلك استعداداً للمشاركة في دوري أبطال آسيا، التي تقام من 7 إلى 27 أبريل الجاري، حيث تحتضن 4 مدن سعودية هي الرياض وجدة والدمام وبريدة، مباريات 5 مجموعات بدوري الأبطال لمنطقة غرب القارة بنظام التجمع، بسبب إجراءات كورونا.

وتنطلق مباريات المسابقة القارية بداية من الخميس المقبل، حيث يدشن الجزيرة مشواره بملاقاة القوة الجوية العراقي، في المجموعة الثانية، ويلعب شباب الأهلي مع آهال تركمانستان في المجموعة الثالثة، بينما يلتقي الشارقة الجمعة المقبل مع الهلال السعودي «حامل اللقب» في قمة كروية و«ديربي» خليجي مثير ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وبدأت الفرق المشاركة في البطولة الآسيوية بالتوافد إلى السعودية، حيث وصل كل من القوة الجوية، وفولاد خوستان الإيراني، ومومباي سيتي الهندي، في انتظار التحاق بقية الأندية الأخرى اليوم.

ومباشرة بعد انتهاء مباريات «الجولة 20» لـ «دوري أدنوك»، يدخل سفراء الكرة الإماراتية أجواء المسابقة القارية، حيث تم تقديم مبارياتهم من رابطة المحترفين، من أجل التجهيز للسفر، وضمان الظروف المواتية للاستعداد الجيد لهذه المشاركة الخارجية، بطموح انتزاع بطاقات العبور إلى الدور المقبل، وتعزيز حظوظ أنديتنا في الوصول إلى أبعد المشوار، بما ينعكس إيجاباً على سمعة دوري، وتصنيف «دورينا» على المستوى القاري.

ويذكر أن الجزيرة وشباب الأهلي بطلي الدوري والكأس تأهلا مباشرة إلى دوري الأبطال، بينما انتزع الشارقة بطاقته، بعد خوض المباراة التأهيلية أمام الزوراء العراقي، فيما فشل بني ياس في تجاوز ناساف كارشي الأوزبكي.