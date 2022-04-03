اليوم 13:33
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
الرياضي
«لقاء الأصدقاء» بين دوارتي ورودريجيز
«لقاء الأصدقاء» بين دوارتي ورودريجيز
3 ابريل 2022 12:48

 
علي معالي (دبي)
ينتظر أن يكون استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض شاهداً على اللقاء الأول بين نجمي إيفرتون السابقين، البرازيلي برنارد دوارتي، والكولومبي خاميس رودريجيز، بعد انتقالهما إلى الشارقة والريان القطري، عندما يلتقي الفريقان يوم 15 أبريل الجاري، ضمن المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا، والتي تضم أيضاً الهلال السعودي والاستقلال الطاجيكي.
وتضم فرق المجموعة عدداً من اللاعبين الذين يحظون بشهرة كبيرة على صعيد «الأبطال»، منهم كايو لوكاس الذي سبق أن دافع عن ألوان كاشيما أنتلرز والعين، ومعه برنارد دوارتي القادم من إيفرتون بالدوري الإنجليزي، في صفوف الشارقة، وفي الهلال سالم الدوسري
أفضل لاعب في دوري الأبطال 2021، ومعه ماثيوس بيريريا وأوديون إيجالو.
ويضم الريان هدّاف كأس العالم 2014 الكولومبي رودريجيز، ومعه الجزائري ياسين إبراهيمي، وشجاعي خليل زاده.
ولا يكمن التقليل من خطورة الفريق القادم من طاجكستان، يكفي أن الاستقلال تفوق على
الهلال 4-1 في مرحلة المجموعات لبطولة العام الماضي، ومع ذلك واصل «الأزرق» رحلة النجاح حتى عانق اللقب، ويغيب عن الاستقلال هدافه مانوتشير سافاروف الذي غادر إلى بيروزي، بينما يستمر مانوتشير جليلوف الذي أحرز هدفين أمام الهلال.
وتعتبر المجموعة الأولى الوحيدة التي تضم ثلاثة فرق وصلت إلى الأدوار الإقصائية من النسخة السابقة، وخرج الاستقلال والشارقة من دور الـ16، في حين واصل الهلال المسيرة الناجحة حتى رفع الكأس.

 

دوري أبطال آسيا
السعودية
الرياض
الشارقة
الهلال
الريان
إيفرتون
خاميس رودريجيز
آخر الأخبار
الشعفار يكرم ميرزا بطل الإمارات للمرة 12
الرياضي
الشعفار يكرم ميرزا بطل الإمارات للمرة 12
اليوم 13:33
«الزعيم» يضرب بـ «التسعة المتأخرة»!
الرياضي
«الزعيم» يضرب بـ «التسعة المتأخرة»!
اليوم 13:19
الجزيرة بـ «القوة الضاربة» في «الآسيوية»
الرياضي
الجزيرة بـ «القوة الضاربة» في «الآسيوية»
اليوم 13:02
«الفرسان» يدشن «الأبطال» أمام آهال
الرياضي
«الفرسان» يدشن «الأبطال» أمام آهال
اليوم 12:54
عمبر يكسر صيامه بعد 835 يوماً!
الرياضي
عمبر يكسر صيامه بعد 835 يوماً!
اليوم 12:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©