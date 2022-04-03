«لقاء الأصدقاء» بين دوارتي ورودريجيز



علي معالي (دبي)

ينتظر أن يكون استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض شاهداً على اللقاء الأول بين نجمي إيفرتون السابقين، البرازيلي برنارد دوارتي، والكولومبي خاميس رودريجيز، بعد انتقالهما إلى الشارقة والريان القطري، عندما يلتقي الفريقان يوم 15 أبريل الجاري، ضمن المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا، والتي تضم أيضاً الهلال السعودي والاستقلال الطاجيكي.

وتضم فرق المجموعة عدداً من اللاعبين الذين يحظون بشهرة كبيرة على صعيد «الأبطال»، منهم كايو لوكاس الذي سبق أن دافع عن ألوان كاشيما أنتلرز والعين، ومعه برنارد دوارتي القادم من إيفرتون بالدوري الإنجليزي، في صفوف الشارقة، وفي الهلال سالم الدوسري

أفضل لاعب في دوري الأبطال 2021، ومعه ماثيوس بيريريا وأوديون إيجالو.

ويضم الريان هدّاف كأس العالم 2014 الكولومبي رودريجيز، ومعه الجزائري ياسين إبراهيمي، وشجاعي خليل زاده.

ولا يكمن التقليل من خطورة الفريق القادم من طاجكستان، يكفي أن الاستقلال تفوق على

الهلال 4-1 في مرحلة المجموعات لبطولة العام الماضي، ومع ذلك واصل «الأزرق» رحلة النجاح حتى عانق اللقب، ويغيب عن الاستقلال هدافه مانوتشير سافاروف الذي غادر إلى بيروزي، بينما يستمر مانوتشير جليلوف الذي أحرز هدفين أمام الهلال.

وتعتبر المجموعة الأولى الوحيدة التي تضم ثلاثة فرق وصلت إلى الأدوار الإقصائية من النسخة السابقة، وخرج الاستقلال والشارقة من دور الـ16، في حين واصل الهلال المسيرة الناجحة حتى رفع الكأس.