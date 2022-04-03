العروبة واتحاد كلباء.. «مطاردة الغائب»



فيصل النقبي (الفجيرة)



يبحث العروبة واتحاد كلباء عن الفوز الغائب، منذ بداية الدور الثاني، عندما يلتقيان غداً «الاثنين» ضمن «الجولة 20» من دوري أدنوك للمحترفين.

وفي المباريات الست الماضية التي أعقبت بداية النصف الثاني للبطولة، اكتفى العروبة بحصد نقطتين فقط، محصلة التعادل مع العين والنصر بنتيجة 1-1، وخسر 4 مباريات.

ولم يختلف الحال بالنسبة لـ «النمور» الذي جمع نقطتين هو الآخر، في آخر جولتين أمام الوصل والظفرة وخسر قبلها 4 لقاءات منذ بداية الدور الثاني.

وهذا التشابه بين ظروف الفريقين يجعل اللقاء صعباً للغاية، ورغم التفوق الرقمي لـ «النمور» الذي يملك 20 نقطة، مقابل 10 نقاط للعروبة، إلا أن لقاءهما الوحيد بالدوري انتهى بفوز اتحاد كلباء 2-1 بصعوبة، ضمن الجولة السابعة، وسجل وقتها عثمان كامارا وأحمد عامر لـ «النمور» وسعيد الروحي للعروبة.

الموقف في جدول الترتيب يجعل المباراة على «صفيح ساخن»، حيث إن فوز العروبة يشعل صراع البقاء، ويقرب اتحاد كلباء من «دائرة الخطر»، أما خروجه بـ«العلامة الكاملة» يعني أن الفريق يبتعد تماماً من لعبة «الحسابات المعقدة»، ومن هذا المنطلق يعتبر المباراة مصيرية بالنسبة لطرفيها اللذين يتصارعان من أجل النقاط الثلاث، ويسعيان لها بكل قوة، مما يجعلها مواجهة محفوفة بالمخاطر ومثيرة منذ بدايتها وحتى صافرة النهائية.