ميامي يسحق شيكاغو بولز بـ «قوة باتلر»

واشنطن(د ب أ)

سجل جيمي باتلر 22 نقطة، وأضاف كل منكايل لوري وتايلر هيرو 19 نقطة، ليقودوا فريق ميامي هيت للفوز على شيكاغو بولز 127 /109 خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الأميركي لكرة السلة.

وسجل بام أديبايو 16 نقطة، ليحقق فريق ميامي هيت انتصاره الـ 50 هذا الموسم للمرة الأولى منذ موسم 2013 / 2014.

وسجل باتلر، سبع متابعات ومرر ست تمريرات حاسمة.

في المقابل سجل زاك لافيني 33 نقطة لفريق شيكاغو، فيما أنهى ديمار ديروزان المباراة مسجلاً 26 نقطة، لفريق شيكاغو.

وفي مباراة أخرى، سجل تراي يونج 36 نقطة من بينهم تسع نقاط في الدقيقة الأخيرة، ليقود فريقه أتلانتا هوكس للفوز على بروكلين نتس 122 / 115، وصعد أتلانتا للمركز الثامن بالمجموعة الشرقية محققاً 41 انتصاراً و37 هزيمة.

وفي مباراة أخرى سجل كلاي تومسون 36 نقطة ليقود فريقه جولدن ستيت واريورز للفوز على يوتا جاز 111 / 107، وأضاف جوردان بولي 31 نقطة وأندرو ويجينز 17 نقطة، ليحقق واريورز أول انتصار له بعد أربع هزائم متتالية.

وسجل كل من دونوفان ميتشيل ومايك كونلي 26 نقطة لفريق يوتا.