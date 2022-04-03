«الواتساب» سلاح الأرجنتين السري للفوز بكأس العالم

مراد المصري (دبي)

كشف إيميليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب الأرجنتين، أن أحد أهم العوامل التي تجعل لاعبي "التانجو" أكثر تقارباً وتكاتفاً في الوقت الحالي قبل خوض نهائيات كأس العالم 2022، هو مجموعة "واتساب" يتواجد فيها الجميع ويتبادلون فيها أخبارهم كحلقة وصل بينهم.

مارتينيز في حديثه الذي نشرته صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، كشف أن مجموعة "الواتساب" تم استحداثها بعد الفوز بلقب كأس كوبا أميركا العام الماضي، وأصبح الجميع يشاركون فيها بصورهم وأخبارهم والحديث مع بعضنا البعض بالعموم.

مارتينيز أشار أن مجموعة الواتساب الخاصة بمنتخب الأرجنتين تحمل اسم "كوبا أميركا"، وقام بإنشائها لياندرو باريديس لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل حفل شواء للمنتخب ثم بقيت المجموعة مستمرة حتى الآن.

كما اعتبر مارتينيز أن هذه المجموعة تساهم في تعزيز الأجواء بين اللاعبين من خلال روح الفكاهة فيها والاطمئنان على بعضهم البعض، وأن يكونوا أكثر تقارباً مع بدء العد التنازلي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 .

مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا الإنجليزي الحالي، مر بمحطات صعبة قبل أن يفرض نفسه في قائمة الأرجنتين ويقوده للتتويج بلقب كوبا أميركا في العام الماضي، وهو الذي قام أرسنال الإنجليزي بإعارته 6 مرات خلال 8 سنوات في صفوفه بين 2012 و2020 .

يُعرف مارتينيز في الأرجنتين بلقب "ديبو" وهو شخصية في مسلسل كرتوني كان يُعرض هناك قبل عقود من الزمن، حيث أطلقه عليه زملائه عندما كان في صفوف فريق الناشئين لنادي إنديبندينتي الأرجنتيني.

مارتينيز اعتبر أن الجهاز الفني بقيادة ليونيل سكالوني أحد أهم أسباب نجاح المنتخب الأرجنتيني بالوقت الحالي، مع تركيز المدرب دائماً على تذكرينا بالتواضع وأن نبقي أقدامنا على الأرض وأن هناك المزيد من العمل ينتظرنا في المرحلة المقبلة.