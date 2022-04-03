الإمارات والوحدة.. «عنق الزجاجة»!



معتصم عبدالله (دبي)



لا يلغي الفارق الشاسع في رصيد النقاط، والذي يصل إلى 30 نقطة، والترتيب ما بين فريق الإمارات صاحب المركز الأخير برصيد 9 نقاط، وضيفه الوحدة «الوصيف» برصيد 39 نقطة، أهمية مواجهة الغد «الاثنين»، والتي تمثل «عنق الزجاجة» في مشوار «الصقور» نحو البقاء، وطموحات «العنابي» في ملاحقة العين المتصدر بـ 46 نقطة.

ويعول «الصقور» على تطور أداء الفريق إشراف مدربه المصري أيمن الرمادي، والذي نجح في قيادته إلى حصد 8 نقاط في الجولات الماضية، منذ توليه المهمة في الأسبوع الـ 12، أملاً في بلوغ «النقطة 12» لإنعاش حظوظه في البقاء ضمن فرق دوري المحترفين.

وقطعاً لن تكون مهمة «أصحاب الأرض» سهلة أمام ضيفه الوحدة، الساعي لتجاوز آثار خسارة «الكلاسيكو»، في الجولة الماضية أمام العين 0-1، والتي أعقبتها خسارة أمام الجزيرة 0-3 في مباراة تحديد المركز الثالث لكأس رابطة المحترفين.

ويتسلح الضيوف بأفضلية المواجهات المباشرة أمام صاحب الأرض، بالفوز في 11 مباراة من أصل 17 لقاءً جمعت الفريقين بالدوري، في الوقت الذي يتطلع فيه «الصقور» إلى استعادة ذاكرة الفوز أمام «العنابي» بالذات بعد الخسارة في آخر 6 مواجهات مباشرة في الدوري.

ويدرك لاعبو «الصقور» صعوبة المواجهة أمام وصيف الترتيب، وأيضاً وصيف الأقوى هجوماً في الدوري، برصيد 35 هدفاً، فيما ستكون مهمة هجوم أصحاب الأرض، والمصنف أضعف هجوم في الدوري برصيد 14 هدفاً، أكثر صعوبة أمام دفاعات الضيف، والذي استقبلت شباكه 14 هدفاً فقط، ليكون أقوى دفاع بالتساوي مع العين.